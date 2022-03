Beatrice Bernardin, ex moglie Sergio Muniz/ La figlia Giorgia: “Legame forte”

Beatrice Bernardin, ex moglie di Sergio Muniz

Beatrice Bernardin è stata la moglie di Sergio Muniz dal 2009 al 2017. La modella ha incontrato l’attore spagnolo quando aveva da poco avuto la figlia Giorgia, nata da una precedente relazione. “Vivere accanto a un bambino è un’esperienza di immenso arricchimento. In particolare devo dire che come attore l’entusiasmo e la mancanza di filtri di Giorgia per me sono fonte di ispirazione, nonché un’opportunità di aprire la mente”, aveva raccontato Muniz nel 2016 a Vanity Fair. Sergio è stato un vero e proprio papà per la bambina: “Sono già padre di Georgia, figlia della mia ex moglie. È cresciuta con me da quando è nata, è come se fosse mia e il nostro legame è molto forte, anche se la storia con sua madre è finita”, ha raccontato l’attore sulle pagine del settimanale Nuovo.

Sergio Muniz e la fine del primo matrimonio

Nel 2017 è stato Sergio Muniz ad annunciare la fine del matrimonio con Beatrice Bernardin, durante un’intervista al settimanale F: “Non è più un segreto. Non è facile, certo, ma se fosse capitato anni fa sarei stato anche peggio”. E ha aggiunto: “Oggi ho una consapevolezza diversa e non ci sto troppo male. Prima chiudevo e basta i rapporti, oggi sono cambiato. Il passato è passato e, se ci sono le condizioni per voltare pagina, allora ben venga”. Sergio Muniz è sempre stato molto riservato, per proteggere il più possibile la sua privacy: “Non voglio che l’interesse del pubblico si focalizzi troppo sulle mie vicende private. Molti personaggi televisivi vivono di gossip. Non li giudico, ma io voglio trasmettere qualcosa di più a chi mi segue. Il mio obiettivo è recitare e farmi apprezzare dalla gente come attore, non come personaggio”, aveva detto qualche anno fa a Vanity Fair.

