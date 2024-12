Sergio Muniz è nato in Spagna, a Bilbao, il 24 Settembre 1975 e grazie al suo incredibile talento è riuscito a farsi sempre più spazio nel mondo dello spettacolo e della recitazione. Approdò in Italia quando aveva vent’anni e iniziò a muovere i primi passi nel mondo della moda come modello. La vera notorietà però è arrivata nel 2004 con la partecipazione alla seconda edizione dell’Isola dei famosi, fu proprio lui ad aggiudicarsi la vittoria del reality. Dopo quella esperienza che lo ha reso famoso ha iniziato a lavorare nel mondo della recitazione facendo il suo esordio come attore in note serie tv come ‘La signora delle camelie’, ‘I giorni perduti’, ‘Caterina e le sue figlie 2’ e altre ancora. Debuttò anche a teatro nella tournée Pene d’amor perdute

Nel corso della sua carriera Sergio Muniz si è dedicato anche alla musica oltre che alla moda e alla recitazione ha partecipato a vari programmi televisivi. Nel 2020 ha fatto parte del cast della decima edizione di Tale e quale show, al momento è impegnato a teatro con la commedia ‘Lapponia’. In più occasioni si è parlato di una sua presunta partecipazione al Grande Fratello, in una recente intervista concessa a Libero ha fatto sapere che farebbe parte del cast del reality ad una sola condizione. Quale? Queste le sue parole: “Se mi fanno un’offerta che mi libera dal mutuo, ci vado. Ne deve valere davvero la pena”.

La vita privata di Sergio Muniz: l’amore con Morena Firpo e la rara malattia del figlio

Per quanto riguarda la vita privata del noto attore spagnolo non si conoscono molte informazioni perché è sempre stato molto riservato. Sappiamo però che due sono stati gli amori più importanti della vita di Sergio Muniz, la modella Beatrice Bernardin e Morena Firpo. Con la prima è stato sposato dal 2009 al 2017, la loro è stata una storia d’amore davvero importante ma le loro strade ad un certo punto si sono divise.

Dopo la fine del suo matrimonio ha ritrovato l’amore con la sua attuale compagna, un’insegnante di yoga, che lo ha reso padre per la prima volta nel 2021, dall’amore con Morena Firpo infatti è nato il piccolo Yari. Sergio Muniz era al settimo cielo quando è diventato papà, ha anche condiviso la sua immensa felicità con i suoi follower su Instagram quando è nato il figlio.

Sergio Muniz e la compagna Morena Firpo, però, hanno dovuto fare i conti con una terribile notizie quando il bambino aveva solamente dieci mesi. Gli è stata infatti diagnosticata una rara malattia, l’epidermolisi bollosa. Si tratta di una genetica patologia che riguarda la pelle, provoca delle lesioni e delle bolle spontaneamente o dopo un contatto anche lieve. Viene anche chiamata ‘sindrome dei bambini farfalla’ perché li colpisce in tenera età e li rende fragili come farfalle.