Beatrice Genco e Davide Cresta, flirt a Il Collegio 6?/ “Sono fidanzata” ma a letto…

La quinta puntata del Collegio 6 è caratterizzata dall’arrivo di nuovi allievi. Si tratta di due ragazzi che ottengono subito un gran successo tra le ragazze del Collegio. In particolare Davide Cresta conquista l’attenzione di Beatrice Genco che al suo arrivo in classe nella veste ufficiale di collegiale inizia subito a scrivergli bigliettini e attirare la sua attenzione. Lo scambio di attenzioni continua poi durante la serata, quando i ragazzi vengono riuniti in salotto per guardare la TV dell’epoca. Beatrice e Davide sono molto vicini, lei lo abbraccia e gli accarezza i capelli e lui ricambia le sue carezze. I compagni osservano il loro avvicinamento e parlano di ‘inciucio’. Intanto di sera i due si ritrovano nella camera dei ragazzi: lei è sul letto con Davide e tra abbracci e carezze arriva quasi un bacio. Beatrice, però, si tira indietro. In camera con le amiche ricorderà loro che è già fidanzata, eppure non negherà l’interesse per Davide. Che possa nascere un amore al Collegio 6?

