Beatrice Genco nella bufera, ride per tema di Maria Sofia Federico/ Web attacca “Paladina minoranze e poi..”

Bufera social per il comportamento di Beatrice Genco, che nella prima puntata de Il Collegio 6 è scoppiata a ridere durante il tema di Maria Sofia Pia Federico. La studentessa – che si è presentata alle telecamere di Raidue definendosi “non binaria” e contro qualsiasi tipo di discriminazione – si è resa protagonista di un autogol pazzesco. La giovanissima concorrente non ha preso seriamente il tema della sua compagna e quando quest’ultima si è aperta alla classe, esponendo i suoi problemi, le è scoppiata a ridere in faccia. Non è stata l’unica a farlo, ma ciò che ha indispettito il popolo del web è il fatto che la Genco sia entrata nella scuola ponendosi in un modo e comportandosi in un altro.

Beatrice Genco de Il collegio 6 nella bufera: ecco perché…

Dunque gli internauti si sono schierati apertamente dalla parte di Maria Sofia Federico. “Si fa paladina delle minoranze e poi è la prima che deride una che spiega i suoi problemi”, scrive un’attenta telespettatrice a proposito del comportamento di Beatrice. “Si presenta come una persona contraria dalla discriminazione e poi fa la bulla. Dovrebbe ritirarsi!“, aggiunge un altro utente amareggiato. “Delusione totale. E’ entrata in un modo e poi ride per un tema della sua compagna”, si legge sempre tra i commenti Twitter. Insomma Beatrice Genco, almeno per i social, sembra sia già stata bocciata.

