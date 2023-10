Beatrice Luzzi choc: “Vorrei che Giuseppe fosse eliminato dal Grande Fratello”/ “Io ero sincera, lui no”

Beatrice Luzzi vuole fuori dalla Casa del Grande Fratello 2023 Giuseppe Garibaldi: “Io sono stata sincera con lui, lui meno”

La diretta del Grande Fratello 2023 del 30 ottobre ha inizio in modo inconsueto. Alfonso Signorini ha diviso i concorrenti in nomination dagli altri, in modo da poter parlare con loro e sottoporli ad un ‘gioco’. Ognuno dei concorrenti in nomination – Grecia, Massimiliano, Beatrice, Giuseppe e Valentina – hanno di fronte una busta rossa all’interno della quale si trova il nome che, secondo ognuno di loro, dovrebbe abbandonare la Casa.

La sorpresa arriva dalla busta di Beatrice Luzzi. Il nome che l’attrice ha scritto come concorrente che vorrebbe fuori dalla Casa è proprio Giuseppe Garibaldi. Signorini è sorpreso, al punto da chiederle la motivazione di questo cambiamento. “Io ero molto sincera e lui molto meno. – ha spiegato l’attrice, facendo riferimento al flirt che hanno avuto nella Casa – Sarei dovuta essere molto più prudente, forse ho dato un messaggio sbagliato a tante ragazze“, ha quindi ammesso, con una stoccata a Garibaldi. Il nome fatto da quest’ultimo, così come quello degli altri, è stato quello di Grecia Colmenares. Quest’ultima invece ha fatto il nome di Varrese.

