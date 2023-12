Beatrice Luzzi dimentica Garibaldi: “Passerei il Natale con Federico”/ Giuseppe replica svelando che…

Beatrice Luzzi, nessun riferimento a Garibaldi

Beatrice Luzzi, sulle pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 20 dicembre, ricorda il Natale del 2008 vissuto a casa della nonna con tutta la famiglia. Quest’anno, invece, Beatrice trascorrerà il Natale nella casa del Grande Fratello 2023 lontana dalla sua famiglia e, pensando con chi trascorrerebbe il 25 dicembre tra i suoi coinquilini, fa un nome a sorpresa. “Il Natale lo passerei con Federico perché è percettivo, spirituale, vive sulle mie frequenze”, svela l’attrice che non fa alcun riferimento, invece, a Giuseppe Garibaldi che, a sua volta, non trascorrerebbe il Natale con Beatrice, ma con altri concorrenti.

“Al Gf sono venuto per dimostrare chi sono. Ho avuto occasioni di confronto, ho capito le mie lacune, ho allargato la mia conoscenza. Il Natale fuori lo passerei con Anita, Samira, Paolo, Letizia e Max” senza, dunque, far riferimento a Beatrice.

Le rivelazioni di Anita e Federico

E Anita e Federico, invece, con chi trascorrerebbero il Natale? “Sotto l’albero vorrei trovare una famiglia unita come ai vecchi tempi, ma è molto difficile. Il bello del GF è che mette in risalto qualsiasi cosa hai dentro. Il Natale fuori da qui lo passerei con Paolo e Vittorio e anche con Beatrice perché è identica a mia mamma“, spiega Federico.

“Come regalo vorrei una foto di famiglia da tenere sul comodino e una macchina perché non l’ho mai avuta. Nella casa ho imparato ad essere più paziente, a controllare i miei lati negativi e a lavorare sui rapporti anche con le persone che non mi piacciono. Fuori da qui festeggerei con Giuseppe e Anita”, spiega Anita.











