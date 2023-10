Beatrice Luzzi distrugge Angelica al Grande Fratello: “Gatta morta, la più falsa”/ Lei piange, Jill sbotta!

Beatrice Luzzi contro Angelica al Grande Fratello: “Gatta morta, la più falsa”

Tutti contro Beatrice Luzzi, anche durante la diretta del Grande Fratello 2023 del 19 ottobre. Lo scontro si accende ancora una volta parlando del rapporto dell’attrice con Giuseppe Garibaldi, e si sposta poi sulle accuse che il gruppo ha lanciato all’attrice e viceversa. C’è allora chi fa notare a Beatrice che è arrivata a dire ad Angelica che è una ‘gatta morta’, cosa che lei ribadisce, dichiarando che ‘lo penso!’.

GRANDE FRATELLO 2023, 12A PUNTATA/ Eliminato, diretta: Beatrice Luzzi in nomination

Quando Signorini chiede a Beatrice il perché di questo pensiero, lei fa degli esempi: “Ieri a pranzo lei è entrata in discorsi molto intimi a gamba tesa, dicendomi cosa dovevo e non dovevo fare; poi ha detto che lei era la seconda della lista di Giuseppe dopo Samira… Ha bisogno di tantissime attenzioni…”

Giuseppe Garibaldi critica Beatrice Luzzi, è rottura al Grande Fratello 2023?/ "Non misura bene le parole e…"

Angelica crolla in lacrime al Grande Fratello, Jill Cooper la difende

Angelica, dopo queste parole forti, crolla in lacrime: “Io gatta morta e falsa? Ma cosa pensa la mia famiglia! Sto pensando a loro che sentono queste cose, al mio ragazzo Riccardo che parlo solo di lui tutto il giorno. Non mi ci rivedo per nulla nelle parole di Beatrice!” Jill Cooper interviene poi in diretta, arrivando addirittura ad accusare Beatrice di bullismo: “Le parole hanno un peso e vanno dosate”. Concorda Cesara Buonamici: “Mi è dispiaciuto vederla piangere. Non lo merita, non è così come è stata descritta.”

LEGGI ANCHE:

Mughini, esordio difficile al Grande Fratello: "Ammonito molte volte"/ Lui sbotta: "Per ragioni sciocche"

© RIPRODUZIONE RISERVATA