Beatrice Luzzi e Gerard Butler stavano insieme?/ Scoop a GF: è lui l’attore di Hollywood citato da Signorini?

Beatrice Luzzi e Gerard Butler hanno avuto una storia? Rispunta il gossip dell’attrice da CHI

Durante la puntata del Grande Fratello 2023 del 2 ottobre Beatrice Luzzi è finita nel mirino di Alfonso Signorini e non per gli scontri e le liti che l’hanno vista protagonista in queste prime settimane. L’attrice è stata infatti stuzzicata da conduttore in merito ad una sua ammissione. Beatrice ha infatti rivelato che nella Casa c’è un uomo che le interessa. Una dichiarazione che è stata spunto per Signorini per tornare indietro nel tempo ad una notizia che la voleva legata ad un celebre attore di Hollywood.

Né Signorini, né Beatrice hanno voluto fare il nome dell’attore in questione ma ci ha pensato il web a ritrovare degli scatti appartenenti al passato che vedono l’attrice insieme ad un celeberrimo volto del cinema hollywoodiano: Gerard Butler.

Beatrice Luzzi e Gerard Butler, vacanze a Ischia: cos’è accaduto tra i due

Nelle foto risalenti ad alcuni anni fa e pubblicate proprio dal settimanale di Alfonso Signorini, CHI, Beatrice e Gerard sono insieme in atteggiamenti intimi. Si abbracciano e baciano, poi fanno il bagno insieme. “Beatrice Luzzi e Gerard Butler. Insieme. Forse non esattamente una relazione, piuttosto un flirt.” scriveva il settimanale, spiegando che i due si trovavano insieme a Ischia: “L’occasione è l’Ischia Global Fest. La cornice? Il Regina Isabella a Lacco Ameno, uno degli hotel più amati dalle star internazionali. – continuava la fonte, spiegando – Ma davvero? Ma sul serio? Ma certo. I due si incontrano allora quasi per caso, incrociano gli sguardi, scambiano due parole, Beatrice è forte sulle lingue, da ragazza ha trascorso diversi lunghi periodi all’estero, soprattutto per i suoi studi. Lui è magnetico, lei pure. Il bacio è naturale conseguenza. Il festival dura una settimana e loro… la trascorrono l’uno in compagnia dell’altra.” L’attrice potrebbe essere messa di fronte al gossip nel corso della puntata del 5 ottobre: come rispondera?

