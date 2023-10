Beatrice Luzzi, lite con Jane Alexander “Doppiata in Elisa di Rivombrosa”/ Lei sorprende “Cinzia Th Torrini…”

Beatrice Luzzi e Jane Alexander, faccia a faccia al Grande Fratello 2023

È un faccia a faccia infuocato quello che va in scena in diretta al Grande Fratello 2023. Jane Alexander fa il suo ingresso in Casa per affrontare Beatrice Luzzi dopo le sue insinuazioni sul ruolo della Marchesa Lucrezia in Elisa di Rivombrosa e parte subito agguerritissima: “Come puoi immaginare io sono venuta qui per tutte quelle cose brutte che hai detto su di me e non posso lasciar passare. – esordisce – Non solo non hai ritrattato ma hai detto ‘sottoscrivo’. Io voglio sapere in che modo io ti ho sfilato il ruolo in Elisa di Rivombrosa come tu hai detto! Io voglio sapere che cosa ho fatto, perché tu dici che addirittura me l’hai sfilato in malo modo!”

“Io non ho detto che me l’hai sfilato in malo modo. – chiarisce subito Beatrice, che continua – Oggettivamente per me quel ruolo lì era un ruolo giusto per me per il momento e nel merito.”

Beatrice poi lancia l’accusa: “Mi è stata detta questa cosa, mi hanno detto anche che ti hanno un po’ doppiata perché sei mezza inglese, quindi non eri proprio precisa precisa. Mi hanno detto che hanno dovuto scegliere te… quel ruolo era perfetto per me”. Jane è furiosa e replica: “Mi dispiace che ti hanno detto così, ma non è assolutamente così! Sei stata estremamente subdola, hai insinuato qualcosa che io non posso far passare! Tu non hai parlato di doppiaggio! Mi hai fatto passare per una poco di buono!”

Luzzi però nega di aver voluto intendere che avesse conquistato il ruolo per ‘altri meriti’: “No, io non ho mai pensato a quello! Io non volevo dirlo, perché non ti fa fare una bella figura come attrice che ti abbiano dovuta doppiare, ma ora mi costringi e lo dico.” Jane ha però con se una lettera della registra di Elisa di Rivombrosa che non solo conferma le sue parole, ma spiega che Beatrice Luzzi non è arrivata neppure tra le prime tre attrici che si sono poi giocate il ruolo. Luzzi non può che scusarsi con la collega.

