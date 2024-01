Beatrice Luzzi, messaggio misterioso alla mamma: “Domani sono con voi”/ Il significato delle parole…

Beatrice Luzzi e il messaggio per la mamma

Mistero intorno ad un messaggio che Beatrice Luzzi ha lanciato alla madre direttamente dalla casa del Grande Fratello 2023. L’attrice, indiscussa protagonista del reality sin dalle prime settimane, ha dovuto lasciare due volte il bunker di Cinecittà: la prima volta ha lasciato la casa per poter salutare il padre, ricoverato in ospedale e, successivamente, è uscita nuovamente dalla casa per la morte del padre. Dopo aver affrontato i primi giorni del lutto fuori dalla casa insieme alla propria famiglia, la Luzzi ha deciso di rientrare nel bunker di Cinecittà e continuare la sua avventura.

Nelle scorse ore, tuttavia, un messaggio di Beatrice ha scatenato nuovamente i rumors in merito ad una sua probabile uscita. Rumors scatenati da alcune parole rivolte dall’attrice alla madre, ma cosa significato le sue parole?

Il significato del messaggio di Beatrice Luzzi

Nessuna nuova uscita dalla casa del Grande Fratello 2023 per Beatrice Luzzi che ha rivolto un messaggio alla madre per un motivo preciso. “Mamma domani ci sono eh! Sono con voi alle dieci… ci sono. Sono con la mia famiglia perché mettono il mio babbo sottoterra poverino. Lui voleva essere cremato ma poi per una serie di motivi…”, le parole dell’attrice.

Beatrice, dunque, ha voluto far sentire la propria presenza accanto alla famiglia nonostante sia lontana e non possa condividere con loro l’enorme dolore per la perdita del padre.

Beatrice "Mamma domani ci sono, sono con voi,alle 10 ci sono"

Vittorio "cosa c'è alle 10?"

Beatrice "sono con mia mamma e la mia famiglia perché mettono il mio babbo sotto terra"🤏🏻

La forza di questa donna 🫂❤️‍🩹❤️‍🩹 #GrandeFratello pic.twitter.com/o0tR46HjGm — ❤️Erika✨ SOUVENIR ERA 🧩❤️🌓💐 (@BiasiErika) January 16, 2024













