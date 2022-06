Beatrice Rana, chi è/ Considerata una dei 30 migliori pianisti del mondo

Beatrice Rana è un orgoglio italiano che potremo ammirare a Danza con me di Roberto Bolle. Ha meno di 30 anni ed è considerata una dei 30 migliori pianisti del mondo. È molto giovane e ha al suo attivo una carriera brillante, tra cui dirige il “Festival di Musica da Camera Classiche Forme”. Ha iniziato che era una bambina, all’età di quattro anni si è avvicinata al pianoforte, diventando la sua passione. A otto anni si è esibita davanti al pubblico, un anno dopo già si cimentava in un concerto accompagnata dall’orchestra. Vanta più di venti anni di carriera da pianista, questo le ha consentito di ricevere dal Presidente Sergio Mattarella il “cavalierato della Repubblica Italiana”, un riconoscimento dato per i suoi meriti artistici. Per volare in alto ha preferito trasferire il suo talento all’estero, poiché in Italia la musica classica, a chi piace, è permesso ascoltarla solo su Youtube.

Beatrice Rana, come è esplosa la passione per la musica?

Per Beatrice Rana non è stato difficile appassionarsi alla musica perché proviene da una famiglia di musicisti. Come spesso racconta nelle interviste, suo nonno materno era un amante dell’opera, mentre il nonno paterno suonava in una band rock. Ha una zia violinista, la madre insegna a Lecce ed è pianista, la sorella suona il violoncello. Beatrice Rana è nata all’ospedale di Copertino, ma la sua famiglia è di Arnesano. Lei vive poco con i suoi genitori perché gli impegni di lavoro la portano lontano da casa per molto tempo. L’artista risiede a Roma, ma è solo una casa di appoggio, perché ci dimora pochi mesi l’anno.

Beatrice Rana, una bambina prodigio

Beatrice Rana è stata una bambina prodigio che nel corso della vita le ha fatto bruciare le tappe in tempo record. Difatti a 18 anni ha vinto il “Concorso Internazionale di Montréal” in Canada diventando la prima italiana ad aggiudicarselo e a livello mondiale la più giovane vincitrice. Nel momento in cui ha deciso di avviare la carriera da solista, ha partecipato a diversi festival internazionali e suonato con orchestre di tutto il mondo. Il suo profilo Instagram è seguito da 14 mila followers, posta spesso immagini che la ritraggono con il suo pianoforte oppure mentre si cimenta nelle prove. Non mancano scatti di vita quotidiana.

