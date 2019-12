Beatrice Valli/ “La gravidanza? Nausea, non sto bene…”, e sul matrimonio dice che…

Beatrice Valli è incinta per la terza volta. Dopo la nascita del piccolo Alle e di Bianca, avuta dal compagno Marco Fantini, pare essere in arrivo la seconda femminuccia. L’ex corteggiatrice proprio in queste ore, ha rivelato alcune difficoltà della gravidanza, entrando in dettaglio per merito delle domande degli estimatori che le hanno chiesto come procede. “Come sapete preferirei un maschio però sappiamo già l’esito quindi nei prossimi mesi vi diremo. […] Lo abbiamo scoperto il 25 novembre quindi lo sappiamo già da un po’ però ancora non vi diremo nulla. […] Avrei sempre desiderato sposarmi con il pancione però non di otto o nove mesi, soprattutto perché vorrei godermi quel giorno al meglio e finché ci sono a questo punto ho detto preferisco partorire e sposarmi”, ha commentato l’ex corteggiatrice, facendo quasi intendere attenda un’altra bambina invece del desiderato maschietto che attende il suo fidanzato.

Beatrice Valli, come procede la gravidanza? “Dura, ho sempre nausea!”

Beatrice Valli ha anche parlato del matrimonio, rimandato alla prossima estate: “È stata la mia prima preoccupazione quando ho scoperto di essere incinta perché io volevo sposarmi nel periodo di maggio ma a maggio nascerà lui o lei quindi abbiamo deciso di sposarlo e vi diremo poi quando. Ovviamente non troppo in là quindi sarà più o meno dopo l’estate. Non vi dico quando ma dopo l’estate così da riprendermi un attimo e godermi in pace l’estate anche se non sarà in pace con i tre!”. L’influencer ha poi svelato anche come ha raccontato ad Alessandro e Bianca di essere di nuovo incinta: “Ale ha già messo le mani avanti che se dovesse essere una femmina lui va fuori casa, benissimo, stessa cosa che h detto il Marchini. Bianca invece all’inizio non l’aveva presa benissimo, adesso sta iniziando a metabolizzare un po’”. E sul quarto bebè spiega: “Io sono molto contenta del mio numero tre però il Marchini mi ha detto già che se fosse una femmina a lui piacerebbe avere un maschio però alt, intanto facciamo questo!”. In ultimo, confida di avere forti nausee: “In realtà la gravidanza più dura, in cui ho sofferto, è questa. Non mi sono mai passate le nausee. Mi vengono di mattina. Continuano per tutto il giorno. La sera è il momento in cui soffro di più”.

