Beatrice Valli, vecchia conoscenza di Uomini e Donne, è ormai da tempo impegnata nella sua attività social e non si tira mai indietro quando si tratta di esporsi per fare chiarezza su voci e rumor. Di recente – come racconta Isa e Chia – è tornato in auge il tema della maternità con alcune voci iniziate a circolare sui social secondo le quali l’ex corteggiatrice potrebbe essere incinta del quinto figlio.

Tutto sarebbe nato da alcuni scatti con abiti larghi; secondo alcuni utenti, un modo per Beatrice Valli di ‘nascondere’ un presunto pancione. Ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è davvero incinta del quinto figlio? Come anticipato, è stata lei stessa a dare una risposta esaustiva e che spegne definitivamente i rumor sulla questione. “No, non sono incinta; come ben sapete ognuno di noi in alcuni periodi passa momenti più delicati o di forte stress che comporta una serie di problematiche a livello anche del corpo”.

Beatrice Valli – come riporta Isa e Chia – nelle stories pubblicate sui social ha fatto chiarezza anche sull’attuale stato di salute spiegando dunque l’origine del ‘gonfiore’ notato da alcuni utenti. “Sto facendo una cura di cortisone che mi sta gonfiando tanto ma non mi interessa per niente vedermi gonfia. Mi dispiace però leggere messaggi di tante donne che senza sapere o capire chiedano ancora se io sia incinta o meno”.

Per concludere, Beatrice Valli ha anche spiegato di non aver in programma una nuova gravidanza essendo già felice e appagata della famiglia costruita in questi anni con il marito Marco Fantini. “Altra cosa, già specificata qualche mese fa: siamo una famiglia molto completa, felice e appagata. Non credo di volere altri figli per il momento. Quindi, non scrivetemi per i prossimi mesi i soliti messaggi; una squadra di quattro bambini è bella intensa…”.

