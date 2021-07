Beatrice Valli, quarto figlio e appello per Ballando con le stelle/ “Mi piacerebbe..”

Donna in carriera, mamma di tre figli e presto anche moglie. Beatrice Valli ha già realizzato tanti sogni, nonostante abbia solo 26 anni, eppure molti sono i progetti ancora da realizzare. Il primo è il matrimonio con Marco Fantini, papà di due dei suoi tre figli: Bianca e Azzurra. Il matrimonio avrebbe dovuto essere celebrato già tempo fa, poi il covid ha rimandato tutto. Oggi, però, l’organizzazione delle nozze è ancora in atto e, alle pagine del settimanale Nuovo, Beatrice Valli anticipa come sarà quel momento. “Il giorno del sì lo immagino come un momento magico. Sarà una mega festa, dove però non saremo tantissime persone”, ha chiarito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, legata a Fantini ormai da molti anni. “Lui è il primo ad apprezzarmi! E, anche grazie a questo, io mi sento amata e rispettata ogni giorno di più”, ha rivelato l’influencer.

Beatrice Valli: “Quarto figlio? A me e Marco piacerebbe!”

D’altronde, dopo tre figli, Beatrice Valli mostra una perfetta forma fisica. Il suo segreto? “Cerco di mangiare sano e di allenarmi un’ora al mattino presto, quando i miei bimbi dormono.” ha spiegato. E, a proposito di bambini, Beatrice confessa che vorrebbe allargare ulteriormente la famiglia: “Se ci sarà la possibilità ci piacerebbe! Stiamo però aspettando di trovare un po’ di stabilità lavorativa, dopo tutto iol caos che c’è stato a causa della pandemia”, ha chiarito la Valli. Infine, svela di voler tornare in Tv e lancia un chiaro appello: “Mi piacerebbe tanto partecipare a Ballando con le stelle, dato che ho dodici anni di danza classica alle spalle. E poi Milly Carlucci è una donna magnifica. Chissà…”

