Beatrice Venezi/ Dal Conservatorio a Sanremo 2021 “per cambiare visione della donna”

La serata del venerdì del Festival di Sanremo 2021 porterà sul palco anche la bellissima direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. Forbes l’ha inserira tra i 100 under 30 più influenti al mondo mentre Amadeus ha scelto di portarla sul palco come co-conduttrice. Una grande soddisfazione per la bella e impegnata Beatrice Venezi, 31 anni, che nella vita fa il direttore d’orchestra e che non ama molto farsi chiamare direttrice. Il suo talento l’ha portata in giro per il mondo ed è giusto che un’eccellenza italiana venga celebrata anche nel Paese che le ha dato i natali soprattutto per via del suo impegno che ogni giorno la porta sui social per avvicinare i giovani, e chi la segue, all’opera e alla bellezza della musica e del teatro. Nata a Lucca nel 1990, Beatrice Venezi ha capito subito che il suo sogno più grande fosse legato alla musica tanto che sin da piccola inizia a studiare pianoforte, poi composizione e, infine, seguendo il percorso che l’ha portata a diventare direttore d’orchestra, anche grazie al supporto dei suoi genitori che con il mondo della musica non hanno mai avuto niente a che fare.

Una carriera di successi per Beatrice Venezi dal Conservatorio di Milano a Festival di Sanremo 2021

Dopo aver ottenuto, con il massimo dei voti, il diploma al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, la Venezi ha continuato i suoi studi seguendo diverse specializzazioni e componendo i suoi primi saggi di musicologia. Da lì a poco sono arrivati i suoi primi successi prima come vincitrice del premio al Concorso Nazionale di Interpretazione Pianistica e poi, nello stesso anno, ottenendo un lavoro presso l’orchestra Scarlatti di Napoli. Al suo attivo adesso ha collaborazione non solo a Napoli, ma anche a Sofia, a Barcellona e al Suntory Hall di Tokyo. Proprio due anni fa ha pubblicato il suo primo album dal titolo My Journey. Beatrice Venezi è comunque una ‘vecchia conoscenza’ di Amadeus visto che insieme a lui si è occupata di AmaSanremo, lo show per i giovani talenti. Fu proprio la direttrice d’orchestra, insieme a Luca Barbarossa e Piero Pelù, ad occuparsi di giudicare, lo scorso anno, i concorrenti in gara.



