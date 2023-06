Beatrice Venezi/ “Ecco perchè mi faccio chiamare direttore, le donne si facciano valere di più”

Beatrice Venezi, noto direttore d’orchestra, è stata ospite stamane in collegamento del programma di Canale 5, Morning News. Si parla degli stipendi delle donne nel mondo del lavoro, dopo che la stessa in una recente intervista a Libero ha denunciato una grande disparità: “Il dato del 37% l’ho letto su una rivista specializzata inglese quindi è una cosa generalizzata come situazione”, facendo chiaramente capire come non si tratti solamente di un problema italiano.

Quindi ha proseguito: “Chiamatemi direttore? Io preferisco concentrarmi più sulle battaglie. In ogni caso l’idea di una parola neutra che possa identificare un ruolo senza distinzione di genere possa aiutare a dare l’idea di una reale parità. Se decliniamo i mestieri e i ruoli sulla base dei generi è evidente che a priori c’è una differenza di pensiero”. Beatriche Venezi è poi tornata sul tema degli stipendi: “Secondo me c’è poca consapevolezza sulla disparità salariale uomo e donna, e questa è una delle principali cause e poi c’è anche un retaggio culturale che ci limita in qualche modo”.

BEATRICE VENEZI: “LE GIOVANI DI OGGI…”

Poi Beatrice Venezi ha proseguito: “Le giovani di oggi non hanno role model a cui ispirarsi come Margherita Hack perchè npn c’è una narrazione compiuta che sono stati i grandi personaggi femminili nella storia, e questo dovrebbe partire già dalla scuola, proporre queste figure, farli studiare e farli conoscere così che abbiano altri modelli a cui ispirarsi, la eccellenza delle donne non è un’eccezione che conferma la regola bensì la normalità”.

Poi Beatrice Venezi ha parlato così su un eventuale futuro da mamma: “Sarà difficile da gestire col mio lavoro, non lo metto in dubbio, per quanto si possa avere un uomo a fianco la figura della madre è insostituibile per un bimbo per i primi anni ma con la forza di volontà e liberandosi dei concetti e dei clichè si possa superare questa sfida ed è quello che farò io. Lo stato deve essere presente ed incisivo per coniugare ruolo di madre e di carriera”.

