Beatrice Venezi, chi sono i genitori: il ruolo politico del padre Gabriele Venezi/ “Lo ringrazierò sempre…”

Beatrice Venezi è una delle personalità più in voga dal punto di vista artistico per diversi aspetti: la giovane età nel suo caso è un valore aggiunto se rapportata ad una carriera internazionale già più che avviata da direttore d’orchestra (e non direttrice, non da lei più volte sottolineato). Ma cosa sappiamo sui genitori di Beatrice Venezi? Molti aneddoti sono reperibili da interviste rilasciate nel tempo dall’artista con particolare riferimento al ruolo politico di suo padre Gabriele Venezi.

“Quando ero al liceo artistico mio padre si candidò alle comunali a Lucca; il giorno dopo la mia scuola fu tappezzata di manifesti antifascisti che riportavano il mio nome”. Questo il racconto di Beatrice Venezi in un’intervista rilasciata per La Verità nel 2022 – riportata da Orizzontescuola – parlando dei genitori e con particolare riferimento al ruolo politico di suo padre Gabriele Venezi. “Erano scritti in modo così puntuale e preciso che poi si scoprì che non erano stati gli studenti: ma insegnanti e tecnici del laboratorio di informatica”.

Beatrice Venezi e il rapporto con i genitori: “Ecco cosa mi ha insegnato mio padre…”

Beatrice Venezi ha dunque dovuto sopportare attacchi ingiusti durante il suo percorso scolastico; come se le si facesse una ‘colpa’ del ruolo politico e istituzionale di suo padre Gabriele Venezi. “Si scrive di me come figlia di un dirigente di Forza Nuova, come se questo fosse un peccato originale che si tramanda di padre in figlio… Attribuirmi la doppia colpa di essere figlia di mio padre e di aver partecipato alla convention racconta molto di come vanno le cose in questo Paese”. Nonostante gli attacchi reputati ingiusti, Beatrice Venezi si è detta fiera del ruolo di suo padre in qualità di genitore: “Lo ringrazierò sempre per avermi insegnato il pensiero critico”.

A proposito dei genitori di Beatrice Venezi, meno informazioni sono reperibili in riferimento a sua madre. Il direttore d’orchestra ha concentrato i ricordi della sua infanzia sulle ingiuste critiche ricevute per il ruolo politico del padre, mentre meno reperibili risultano aneddoti relativi a sua madre. Molto probabilmente avrà preferito mantenere un profilo basso e discreto, dedicandosi unicamente alla propria famiglia e alla sua personale carriera.











