Beatrix Niedewieser, moglie Red Canzian/ Perchè sui social non è attiva?

Beatrix Niedewieser ha scelto di intraprendere una strada diversa rispetto a quella del marito Red Canzian, almeno per quanto riguarda i social. Lui, attivissimo sui network, lei con il profilo privato e oscurato agli occhi dei più curiosi. “Lei era sposata e incinta di Philipp [Phil Mer, ndr]”, ha detto il musicista tempo fa ad AltoAdige, “io ero ancora sposato con la mia prima moglie e con una figlia, Chiara. La cosa era molto complicata. Ci abbiamo messo anni, ma poi abbiamo capito che andare a vivere insieme e sposarci era l’unica cosa che potevamo fare”. Entrambi erano quindi impegnati al momento del loro primo incontro, ma ha vinto la passione e l’amore. Si sono sposati poi nel luglio del 2000, diversi anni dopo il divorzio fra l’ex bassista dei Pooh e la prima moglie, Delia Gualtiero. Beatrix ha permesso alla fine a Red di diventare padre per la seconda volta, grazie al “Figlio ‘portato in dote'”, come ha sottolineato lui tempo fa a Letto e Detto. “E nel mio stato di famiglia vorrei inserire anche la mia scelta ‘vegana’“, ha aggiunto, “che a volte viene condivisa da mia moglie, tavolta dai miei figli, ma senza mai imporre niente a nessuno”.

Beatrix Niedewieser, moglie Red Canzian: quella sera a Corvara

Beatrix Niederwieser è riuscita a stregare il marito Red Canzian: tutto risale a quella sera a Corvara, in cui i due si sono conosciuti grazie a degli amici in comune, di Bologna. “Una sera mi hanno presentato Bea”, ha raccontato il musicista tempo fa ad AltoAdige, “una decina di anni dopo sarebbe diventata la mia seconda moglie”. Anche Beatrix non è immune tra l’altro al fascino della musica: ha studiato il pianoforte e soprattutto riesce a consigliare il marito per il meglio, anche quando si tratta della sua arte. Per questo la definisce la sua “Musa ispiratrice”. Oggi, mercoledì 8 luglio 2020, Techetechetè omaggerà i Pooh nella sua nuova puntata. Forse Beatrix non sarà presente, ma lo è stata durante il periodo della quarantena, sempre al fianco del marito. “Con Bea, mia moglie, passeggiamo nel parco di casa dove ovviamente non incontriamo nessuno”, ha detto Red poco tempo fa a Il Gazzettino, “se non qualche fagiano o qualche scoiattolo”. La sera poi c’è tempo anche un poi di relax a due: “Durante la cena, mia moglie ed io ci permettiamo anche un buon bicchiere, del nostro vino ovviamente, il Voce o ancor meglio il Rosso Positivo”.



