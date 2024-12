Nella vita di Bruno Canzian, vero nome di Red Canzian, non sono mancate le donne bellissime, carismatiche e di successo. Da anni, però, è sposato con una donna che ama profondamente, Beatrice. Il matrimonio tra i due è stato celebrato il 9 luglio del 2000 e da quel momento la coppia non si è mai mai più lasciata. Red Canzian spende sempre delle parole al miele per la “sua“ Beatrice Niederwieser. “La nostra storia è stupenda, era destinata ad esistere, a volte la vita decide per noi” ha raccontato Red Canzian, che ha cresciuto il figlio di lei, Philip, come se fosse il suo, avendolo conosciuto che era appena un bambino.

Red Canzian, chi è il cantante dei Pooh/ Malattia: nel 2015 rischiò la vita per la dissezione dell'aorta

Red Canzian, infatti, ha preso sotto la sua ala protettrice Philipp Mersa, Phil Mer in arte. Batterista, il ragazzo ha collaborato più volte con i Pooh e con Chiara Canzian, unica figlia del bassista, nata nel 1989 dall’amore con Delia Gualtiero.

Moglie di Red Canzian: “Mi ha conquistata con il suo modo di fare i complimenti”

Beatrice Niederwieser, nata nel 1950, ha origini tedesche: sul suo conto non sappiamo molto perché la moglie di Red Canzian è molto riservata e non ha neppure dei profili social. Tutto ciò che sappiamo di lei ci arriva infatti dalle parole del marito, che la ama da oltre trent’anni. Nonostante il matrimonio sia arrivato nel 2000, infatti, i due sono legati da molto prima.

Chiara Canzian, chi è la figlia di Red Canzian/ Cantante e blogger: "Per sempre la mia bambina"

Il primo incontro, come rivelato dal cantante, sarebbe avvenuto in un locale di Corvara grazie ad amici comuni. In quel momento entrambi avevano già una storia in corso ma tra loro ci fu il più classico dei colpi di fulmine che li portò ad una decisione sofferta quanto “dovuta”: unire le loro vite. In una delle rare ospitate televisive di Bea, invece, quest’ultima dichiarò: “Mi sono innamorata del suo modo di essere, di corteggiare, di darsi, di farmi i complimenti”. Così, il loro amore che dura ormai da più di trent’anni è nato.