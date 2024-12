Durante le festività natalizie stanno andando in onda su Canale 5 le repliche della nota soap opera americana, i tantissimi fan però non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà nei nuovi episodi. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative alle puntate americane che stupiranno non poco i telespettatori, come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena. In onda da oltre trent’anni la fiction tiene incollati al televisore moltissime persone, conquistando un notevole successo in termini di ascolti. Gli episodi oltre che su Canale 5 sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful, replica puntata 27 dicembre 2024/ Hope e Thomas beccati a letto insieme da Brooke

Hope e Carter dopo aver preso il comando della Forrester Creations coinvolgeranno Brooke nel loro piano contro i Forrester. La Logan accetterà di diventare la nuova CEO voltando le spalle alla Forrester, Ridge si sentirà tradito da colei che considerava la donna della sua vita perché non pensava che si sarebbe schierata così tanto dalla parte della figlia. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che in realtà la donna non ha davvero pugnalato Forrester, sta solo fingendo e la sua vera intenzione è quella di restituire l’azienda all’uomo che ama.

Anticipazioni Beautiful, puntata 24 dicembre 2024/ Il rapporto tra Hope e Thomas preoccupa Brooke

Anticipazioni americane di Beautiful: Ridge tradito e amareggiato, lui e Brooke lontani a Natale

Cos’altro succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Stando alle anticipazioni americane Brooke avrà in mente un piano per mettere fine alla follia di Carter. Da un po’ di tempo Walton sarà fuori controllo, il suo unico scopo era quello di portare via l’azienda ai Forrester e per fermarlo la Logan è stata costretta a fingersi una sua alleata. Dopo aver accettato di diventare il nuovo CEO della Forrester Creations comunicherà la novità sui social per rendere il suo piano credibile.

Anticipazioni Beautiful, puntata 21 dicembre 2024/ Nessuna condanna per Sheila, la sua scarcerazione spiazza

Brooke confesserà tutta la verità a Zende prima di rendere la notizia pubblica attraverso i social, però non metterà Ridge al corrente della sua strategia ed è per questo che lui si sentirà tradito e amareggiato. Per Natale la situazione non sarà affatto serena, a causa del suo ‘tradimento’ la Logan sarà infatti costretta a restare lontana da Villa Forrester, le anticipazioni americane rivelano che lei e Ridge trascorreranno le festività separati.