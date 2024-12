Beautiful sta tenendo compagnia ai telespettatori anche durante la settimana delle festività natalizie, i tantissimi fan della soap opera però dovranno attendere il nuovo anno per assistere ai nuovi episodi. Al momento infatti stanno andando in onda le repliche delle puntate trasmesse su Canale 5 dal 9 al 14 dicembre, un modo per rivedere le vicende più intriganti dell’ultimo periodo che hanno appassionato non poco i telespettatori. A catturare maggiormente l’attenzione nelle ultime settimane è stata senza dubbio la fine del matrimonio tra Hope e Liam e la passione scoppiata tra la Logan e Thomas.

Anticipazioni Beautiful, puntata 24 dicembre 2024/ Il rapporto tra Hope e Thomas preoccupa Brooke

La soap si prenderà una piccola pausa a Natale, infatti non andrà in onda né il 25 né il 26 dicembre 2024, le repliche continueranno poi ad andare in onda dopo lo stop. Queste verranno trasmesse fino al 4 gennaio 2025, dopodiché arriveranno su Canale 5 nuovi ed intriganti episodi che di sicuro faranno incuriosire non poco i fan di Beautiful.

Cosa vedranno i telespettatori nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, mercoledì 27 dicembre 2024? Su Canale 5 alle 13.45 rivedranno l’episodio trasmesso lo scorso 11 dicembre 2024. Ridge cercherà di rassicurare Brooke dicendole che tra Hope e Thomas c’è stato solo un bacio e lei non potrà fare a meno di ammettere che Forrester si è comportato bene nei confronti della figlia, ha rispettato la promessa di comportarsi in modo professionale con lei ed è una cosa che ha molto apprezzato.

La Logan deciderà di andare a trovare il figlio di Ridge per dirgli che ha apprezzato il modo in cui si è comportato con Hope quando erano a Roma e per chiacchierare un po’ con lui. Però, Brooke resterà a bocca aperta quando lo sorprenderà a letto con Hope durante un momento di intimità.