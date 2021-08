Beautiful anticipazioni: il ritorno di Sheila/ L’attore di Finn: “Sconvolgerà tutto”

Anticipazioni Beautiful: il ritorno di Sheila

Tanti colpi di scena sono in arrivo nelle prossime puntate di Beautiful. La soap opera americana farà compagnia ai telespettatori per tutto agosto e riserverà tante emozioni. Tra i nuovi personaggi che il pubblico italiano sta conoscendo nelle puntate ora in onda c’è quello del dottor Finn che si è occupato di Steffy, dopo il ricovero in ospedale in seguito ad un incidente. Nonostante sia stata dimessa, Steffy continua a ricevere le attenzioni del dottor Finn con cui, nelle puntate future, nascerà l’amore. Steffy e Finn s’innamoreranno, avranno un figlio e si sposeranno. Il colpo di scena, però, è dietro l’angolo perchè al matrimonio della nuova coppia di Beautiful si presenterà la madre di Finn che è Sheila Carter, l’ex moglie di Eric, acerrima nemica dei Forrester. Il ritorno di Sheila causerà diversi problemi ai Forrester.

Anticipazioni puntata 11 agosto: Steffy felice dell'avvicinamento con Finn

Sheila Carter torna più perfida che mai?

Il ritorno di Sheila Carter nelle future puntate di Beautiful cambierà la storia di Finn e Steffy. A rivelare in parte ciò che accadrà è l’attore che interpreta Finn come rivela il portale TvSoap. “Per Finn conoscere la madre naturale è molto importante, riempirà un vuoto che si è portato dietro tutta la vita. Ma ciò complicherà il rapporto con Steffy in un modo che non potrà immaginare”. L’attore Tanner Novlan, come riporta ancora TvSoap, afferma che per il personaggio di Finn sarà una gioia conoscere la madre, ma apprendere il passato della madre causerà “un terremoto a cui non è preparato”.

