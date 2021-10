Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 ottobre: Liam trova le pillole di Vinny

Beautiful, anticipazioni puntata 11 ottobre

Nella puntata di oggi, lunedì 11 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Liam sveglia Steffy e la sottopone a un vero e proprio interrogatorio per capire che cosa abbia preso e cosa sia successo in realtà. La Forrester è molto infastidita dal suo atteggiamento e lo invita a non immischiarsi nella sua vita. Liam, sospettando che l’ex moglie prenda ancora gli oppiacei, trova il flacone di Vinny. Thomas confessa a Hope di essere preoccupato per l’interessamento di Liam nella vita di sua sorella e dice alla ragazza che è arrivato il momento che lo Spencer si faccia da parte e la lasci vivere la sua vita. Anche Hope è d’accordo con lui e ritiene che la comparsa del medico nella vita della Forrester non può che essere una cosa positiva. Thomas capisce che Hope è risentita dell’interesse del marito verso la ex moglie e prova a sfruttare questa sua debolezza ancora una volta a suo vantaggio.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful“, Hope corre subito a raccontare a Liam di quello che ha visto a casa di Steffy e trova il marito con Waytt, al quale sta raccontando le sue preoccupazioni per l’ex compagna. Liam chiede alla moglie perché sia così felice, Hope prova a farlo ragionare sul fatto che Finn non dovrà curarla per sempre. Il giovane Spencer, però, vuole vederci chiaro e così corre subito a casa di Steffy. La Forrester, intanto, dopo la visita di Hope ha ricevuto anche quella del fratello che le ha parlato della presunta gelosia di Liam. Una volta rimasta da sola, turbata dalle parole del fratello e ancora dolorante al costato, Steffy prende una delle pillole di Vinny e cade in un sonno profondo. È in questo stato che la trova Liam quando arriva a casa sua: il giovane prova a bussare ripetutamente, poi utilizza le sue chiavi per entrare e la trova addormentata. Intanto Hope è allo chalet con Thomas che è venuto a fare visita a suo figlio Douglas. La Logan lo ringrazia perché tutti stanno notando l’impegno con il quale sta cercando di curarsi e il sacrificio che ha fatto per il bambino, lasciando che viva con Hope e Liam. Lo stilista spiega di aver capito che vuole solo il meglio per suo figlio.

