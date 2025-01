La settimana di Beautiful sta per giungere al termine e in molti sono curiosi di scoprire cosa succederà prima della breve pausa del weekend. Le anticipazioni fanno sapere cosa accadrà ai protagonisti nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 domani, sabato 18 gennaio 2025, alle 13.45. Queste rivelano che Deacon sarà incredulo in merito al fatto che Sheila abbia salvato la vita a Kelly, lui crede che la vicenda spingerà Finn ad avere un giudizio meno negativo della madre biologica.

Non appena torneranno a casa Finn e Kelly racconteranno a Steffy ciò che è accaduto in spiaggia e lei apparirà molto spaventata al sol pensiero che avrebbe potuto perdere sua figlia. La figlia di Ridge sarà molto sorpresa quando la bambina le dirà che è stata Sheila a salvarla e sarà furiosa perché si renderà conto che la Carter non vuole rinunciare a far parte della vita del figlio e del nipote Hayes.

Beautiful, anticipazioni puntate 18 gennaio 2025: Finn invita Steffy a mostrare gratitudine a Sheila, lei va su tutte le furie

Stando alle anticipazioni di Beautiful Finn si sentirà molto in colpa per aver messo in pericolo la vita di Kelly e proverà a calmare l’ira di Steffy. Alla moglie dirà che dovrebbe essere riconoscente a Sheila per aver salvato la vita di sua figlia, pensa che dovrebbe mettere da parte il passato. Anche Deacon e la Carter parleranno ancora della vicenda avvenuta in spiaggia, lui pensa che il suo sia stato un gesto eroico e che la Forrester dovrebbe ringraziarla per ciò che ha fatto.

Nel frattempo Liam alla Spencer continuerà a ribadire che non può più fidarsi di Finn, il fratello però continua ad avere il dubbio che il suo giudizio sia condizionato dal desiderio di tornare con Steffy dopo la fine del suo matrimonio con Hope. Negli episodi di domani, sabato 18 gennaio 2025, Steffy apparirà disgustata e furiosa quando il marito la inviterà a mostrare gratitudine nei confronti di Sheila. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che rinfaccerà a Finn l’abbraccio che lui e la Carter si sono scambiati in tribunale e gli dirà che non può più fidarsi di lui. Il dottore proverà a spiegare alla moglie i sentimenti che prova per la sua madre biologica.