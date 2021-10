Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: Liam vuole portare via Kelly da Steffy!

Beautiful, anticipazioni puntata 12 ottobre

Nella puntata di oggi, martedì 12 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Thomas è molto infastidito dal fatto che Liam non lasci in pace sua sorella e cerchi sempre di intromettersi nella sua vita. Lo stilista pensa che quando Liam farà presente a Steffy la sua antipatia nei confronti di Finn, la sorella deciderà sicuramente di interrompere la relazione, per riuscire a compiacerlo. Intanto Hope è molto preoccupata perché il marito è uscito per andare a casa di Steffy e non ha fatto più ritorno. Ovviamente la ragazza non sa che Liam in quel momento sta litigando con la sua ex compagna perché la accusa di essere dipendente dagli oppiacei e di non potersi in alcun modo occupare né di se stessa né della loro bambina. Proprio per questo motivo decide di portare via Kelly e di farla vivere con lui e Hope, sicuro che in questo modo la proteggerà da eventuali problemi. Steffy vive tutto questo come una profonda ingiustizia e si scaglia contro l’ex marito.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Liam non riesce a svegliare Steffy. Proprio mentre è sul punto di chiamare il 911, la Forrester apre gli occhi e dice che forse si è addormentata per un attimo. Questa affermazione fa preoccupare lo Spencer ancora di più perché non è possibile che non si sia resa conto di essere sprofondata in un sonno tanto pesante. La situazione peggiora quando la ragazza, rendendosi conto che Kelly è rimasta senza sorveglianza per molto tempo, prova ad alzarsi per correre dalla figlia ma non riesce a stare in piedi. Thomas è al cottage con Hope. I due iniziano così a parlare della preoccupazione che il marito della Logan ha nei confronti della sorella dello stilista e della sua possibile relazione con il suo medico curante. Inizialmente Hope dice di essere sicura del suo matrimonio e di non preoccuparsi per il forte senso di protezione che il marito ancora prova nei confronti della sua ex. In realtà, quando Thomas inizia a parlare del fatto che Liam dovrebbe lasciare finalmente andare sua sorella per la sua strada, permettendole di rifarsi una vita con un altro uomo, Hope non può fare altro che dichiararsi d’accordo, anche perché proprio Steffy è stata sempre una presenza costante nella sua relazione con Liam e ora vorrebbe finalmente viversi pienamente la sua nuova famiglia senza alcuna preoccupazione. Capendo di aver colpito un tasto dolente, Thomas chiede alla ragazza di parlare con il marito, così da convincerlo a non fare pressioni su Steffy per smettere di frequentare Finn ma è la stessa Logan a dire che è praticamente impossibile che Liam possa smetterla di preoccuparsi per lei. Tuttavia anche Hope ritiene che la cosa più opportuna per tutti, a questo punto, sarebbe che il marito allentasse un po’ la presa…

