Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 ottobre: Liam accusa Finn, Steffy lo difende

Beautiful, anticipazioni puntata 13 ottobre

Nella puntata di oggi, mercoledì 13 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Liam è deciso a portare via Kelly da casa di Steffy, ritenendo lei non sia nelle condizioni di occuparsi della figlia, visto che la ex moglie ha ammesso di aver preso una pasticca. Steffy, disperata, prova a difendere Finn dicendo a Liam che non è stato lui a prescriverle le pillole. Quando Liam va in camera a prendere la bambina, Steffy ha una crisi isterica che spaventa anche Kelly. Hope, ignorando quello che sta succedendo a casa di Steffy, è ancora in compagnia di Thomas ma va sempre più in ansia per il ritardo del marito. Il Forerster è certo che Liam avrebbe un problema con qualsiasi uomo si avvicinasse a Steffy, ma la Logan ribadisce di essere molto sicura dell’amore e della fedeltà del marito.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: Liam vuole portare via Kelly da Steffy!

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Liam riesce a svegliare Steffy la quale non si rende conto del fatto di essersi addormentata così profondamente. Dopo essersi accertato che la ragazza stesse davvero bene, le inizia a fare molte domande. Steffy, però, è davvero infastidita e lo invita ad andarsene subito da casa sua. Lo Spencer prova a dirle che è molto preoccupato per lei e che vorrebbe sapere che cosa le sta accadendo perché non la riconosce più. Inoltre le chiede se sta prendendo ancora medicine, Steffy nega ma Liam inizia a cercare in casa e trova le pillole che le ha mandato Vinny. Intanto Thomas ha capito che la presenza di Liam a casa di Steffy disturba molto Hope. Secondo il giovane Forrester, in questo momento a Steffy per riprendersi davvero servirebbe poter dedicarsi a un altro uomo e avere una sua storia d’amore, così da voltare finalmente pagina rispetto al suo rapporto con Liam. Hope è d’accordo con Thomas sul fatto che Liam dovrebbe occuparsi più della sua famiglia che di Steffy, visto che fino ad ora la ragazza ha dimostrato di saper perfettamente badare a se stessa.

