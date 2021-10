Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 ottobre: Steffy rivuole Kelly!

Beautiful, anticipazioni puntata 15 ottobre

Nella puntata di oggi, venerdì 15 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Thomas ha dei dubbi sulla versione dei fatti che gli ha raccontato la sorella Steffy su quanto accaduto con Liam, che ha portato via la piccola Kelly. La ragazza vuole andare a casa di Brooke, ma Thomas prova a fermarla perché visibilmente fuori di sé. Intanto a casa di Brooke Liam sta raccontando alla moglie e alla suocera quello che è successo con Steffy e spiega per quale motivo ha deciso di portare via la figlia. Mentre i tre si confrontano, entra all’improvviso Steffy che ordina ai presenti di ridarle la piccola Kelly.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Steffy, messa alle strette da Liam, ammette di aver preso una o due pillole ma tenta di giustificarsi aggiungendo che si tratta di farmaci che prende per essere efficiente sia al lavoro che con sua figlia, visto che il mal di schiena la tormenta. Poi accusa lo Spencer di essere uscito dalla sua vita e da quella di Kelly perché ha scelto di avere un’altra famiglia e per questo ora dovrebbe lasciarla in pace e permetterle di vivere la sua vita senza tormentarla. Steffy invita Liam ad andarsene immediatamente e poi va in cucina per prendere un bicchiere d’acqua. Liam approfitta di questa distrazione per prendere Kelly e portarla in macchina con tutte le sue cose. Quando rientra in casa, dice a Steffy che ha deciso che, almeno per un po’ di tempo, la bambina starà con lui e con Hope perché non vuole rischi per la sua incolumità. Steffy è sconvolta perché proprio la figlia è l’unica gioia della sua vita, accusandolo di averle giù portato via Phoebe (ovvero Beth) e di voler fare lo stesso con Kelly. Dopo aver parlato con Thomas, Hope raggiunge sua madre Brooke per raccontarle di Liam e delle sue paure nei confronti di Steffy. Hope conferma di volere molto bene alla sorellastra e di essere felice che lei possa ritrovare la serenità accanto ad un altro uomo.

