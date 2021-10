Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 ottobre: Steffy fuori di sé, ma Hope…

Beautiful, anticipazioni puntata 18 ottobre

Nella puntata di oggi, lunedì 18 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Steffy è ancora fuori di sé e accusa tutti i presenti di stare complottando contro di lei per portarle via la bambina. La Forrester accusa Hope di essere sempre stata indelicata nei suoi confronti, per punirla di essere stata la prima moglie di Liam nonché il porto sicuro dove il ragazzo si rifugia ogni volta che ha problemi con la Logan. Inoltre Hope ha allontanato Thomas da Douglas e ora vuole punirla per aver cresciuto Beth per un anno come se fosse sua figlia, strappandogliela via senza neanche darle il tempo di metabolizzare il tutto. Hope non fa un passo indietro di fronte a queste accuse e le impedisce di portare via Kelly, dicendo che ha intenzione di prendersene cura come se fosse sua figlia, almeno fino a quando Steffy non sarà in grado di tornare ad essere una mamma amorevole, senza mettere in pericolo l’incolumità della bambina.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 ottobre: Steffy rivuole Kelly!

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Liam racconta a Brooke e Hope quello che è accaduto a casa di Steffy e le due donne sono molto preoccupate per le condizioni della Forrester ma soprattutto per Kelly, che si trova al sicuro allo chalet con Donna, Beth e Douglas. Mentre i tre discutono di come Steffy sia potuta arrivare a questo, arriva proprio la ragazza che è corsa per riprendersi la figlia. Si trova in evidente stato di agitazione e urla cercando in ogni angolo la bambina. Sia Liam che Hope provano a calmarla, dicendole che Kelly sta bene e che tornerà a casa con lei non appena si sarà ripresa, anche con l’aiuto di uno specialista. Intanto Thomas ha chiamato il padre Ridge per spiegargli cosa è accaduto. Lo stilista racconta al padre di aver trovato la sorella in un evidente stato di agitazione ma non è riuscito a fermarla perché come una furia era corsa a riprendersi la bambina. Padre e figlio decidono di andare a cercare Steffy.

