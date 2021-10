Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 ottobre: Thomas ci riprova con Zoe

Beautiful, anticipazioni puntata 19 ottobre

Nella puntata di oggi, martedì 19 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Ridge arriva a casa di Brooke e trova la figlia Steffy visibilmente alterata. La ragazza prova a portare il padre dalla sua parte dicendogli che Liam ha rapito Kelly. Liam Hope e Brooke, però, sono intenzionati a far sapere al Forrester la verità sulle condizioni di Steffy e così gli raccontano di come la ragazza abbia continuato a prendere gli antidolorifici di nascosto da tutti, anche all’insaputa del suo medico curante, mettendo seriamente a rischio l’incolumità della bambina. Negli uffici della Forrester, intanto, Thomas incontra Zoe e ancora una volta si scusa per quello che le ha fatto passare. Il giovane stilista dice di essere profondamente cambiato, un uomo nuovo e migliore, e fa capire alla modella che sarebbe davvero felice di avere con lei una seconda chance. Zoe è in crisi perché da un lato il ragazzo ha ancora un certo fascino su di lei, dall’altro ora nella sua vita c’è Carter.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Thomas è molto preoccupato per sua sorella e racconta al padre di come Steffy gli abbia detto che Liam ha rapito Kelly. Ridge, conoscendo sua figlia, si rende conto che non è un comportamento che le si addice. Sapendo che se provasse a chiamarla non risponderebbe, decide quindi di chiamare Brooke che sicuramente sarà a casa con Hope in questo momento ma la Logan ha il cellulare staccato così Ridge le lascia un messaggio chiedendo di essere immediatamente contattato perché è molto preoccupato per la figlia. Intanto, a casa di Brooke, Steffy urla e cerca come una pazza la figlia, dicendo che nessuno potrà portarla via da lei. Quando grida in faccia a Liam che ha rapito sua figlia, prima il ragazzo cerca di farle capire che Kelly è anche sua figlia e che quindi è legittimato a comportarsi così, poi prova a rassicurarla dicendole che possono andare tutti insieme a trovare la bambina e che Kelly tornerà con la sua mamma non appena lei starà meglio. Steffy se la prende anche con Brooke e Hope poiché le Logan da sempre anno provato a rubare alle Forrester tutto quello che avevano ma ora questa storia deve finire perché lei non è disposta a perdere Kelly per darla a Hope.

