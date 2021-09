Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 settembre: il dottor Finn preoccupato per Steffy

Beautiful, anticipazioni puntata 20 settembre

Nella puntata di oggi, lunedì 20 settembre, della soap opera statunitense “Beautiful” Steffy riceve la visita del dottor Finn, che cerca di calmarla. La Forrester spiega di essere nervosa perché sente ancora dei dolori molto forti e così chiede al medico di prescriverle nuovamente gli antidolorifici ma questa volta Finn si rifiuta, rendendosi conto che la ragazza ne sta abusando. Intanto Hope raggiunge Liam in ufficio e racconta a lui e a Bill della scenata che le ha fatto la Forrester, aggiungendo che è evidente che la ragazza ha dei problemi piuttosto seri. Poi racconta della visita a sorpresa del medico che l’ha curata in ospedale. Liam è molto preoccupato mentre Bill, che si sente ancora molto in colpa per aver causato involontariamente l’incidente di Steffy, incita il figlio e la moglie a stare vicini alla ragazza, visto che per i trascorsi con Ridge è meglio che lui stia il più lontano possibile dalla ragazza, per evitare ulteriori scontri con il padre.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 settembre: scontro tra Steffy e Hope

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Hope arriva a casa di Steffy e le porta la sua colazione preferita ma la Forrester si rende immediatamente conto che la sorellastra non ha portato Kelly, così le chiede per quale motivo la bambina non sia ancora stata riportata a casa sua. Hope inizia a spiegare che aveva promesso a Liam che si sarebbe occupata lei di riaccompagnarla, poi proprio mentre stava per prepararla la bambina ha iniziato a giocare in giardino con Douglas e ha chiesto alla Logan di poter restare ancora un pochino al cottage, così ha deciso di accontentarla. La Forrester però reagisce davvero molto male, iniziando a urlare che non deve permettersi di prendere delle decisioni perché non è la madre di Kelly. Hope non sa cosa dire e le chiede solo se si sente bene perché sta avendo una reazione davvero esagerata per una sciocchezza, visto che era sua intenzione farle una cortesia per darle più tempo per riprendersi, tuttavia questa osservazione fa infuriare Steffy ancora di più. Proprio mentre le due discutono arriva Finn, il medico di Steffy, e spiega a Hope che la ragazza è ancora molto provata dall’incidente. Anche Liam è molto preoccupato per Steffy. Secondo Wyatt la giovane Forrester non ha ancora metabolizzato il distacco dalla piccola Beth, che per quasi un anno è stata Phoebe, e la separazione da Liam, della quale è ancora innamorata.

