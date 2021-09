Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 settembre: Ridge affronta Bill, ma…

Beautiful, anticipazioni puntata 22 settembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 22 settembre, della soap opera statunitense “Beautiful” Steffy prova a convincere il dottor Finn a farle una nuova prescrizione per gli antidolorifici, visto che non ne può fare a meno se vuole essere in forma per stare con sua figlia che a breve tornerà a casa. Il medico, però, si è reso conto che la ragazza sta diventando dipendente dai medicinali e per questo motivo le rifiuta la prescrizione. Bill ha una sorpresa che non si aspetta: nel suo ufficio si presenta Ridge Forrester. Lo stilista, che in teoria sarebbe ancora sposato con Shauna, visto che non ha annullato il matrimonio celebrato a Las Vegas, va a dire al suo rivale di stare lontano da Brooke. L’editore, però, gli rinfaccia di essere ancora sposato con Shauna.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 settembre: Finn si avvicina a Steffy

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Bill dice al figlio Liam di non sentirsi in colpa nei confronti di Steffy, a meno che lui non sia pentito delle scelte che ha fatto. Il ragazzo però rassicura il padre perché è molto contento della famiglia che ha formato con Hope e sa benissimo che il suo futuro è con lei, anche Steffy ne è consapevole. Secondo Bill, molto presto Steffy conoscerà qualcuno e si costruirà anche lei una famiglia tutta sua. Mentre i due discutono arriva anche Hope che inizia a raccontare della reazione spropositata di Steffy e di quanto si sia arrabbiata per il fatto che la bambina non era ritornata a casa con Liam. A nulla sono valse le giustificazioni della Logan che ha provato a spiegarle che in realtà era stata la stessa Kelly a voler restare ancora al cottage perché voleva portare a termine un progetto di arte che aveva iniziato con Douglas. Hope aggiunge anche che non aveva avuto cuore di separare la bambina dal cuginetto e dalla sorellina. Steffy però non ha voluto sentire ragioni e ha reagito davvero male. Liam prova a consolare la moglie dicendole che non è stata di certo colpa sua e che crede assolutamente alle sue buone intenzioni ma la invita ad essere più comprensiva nei confronti della Forrester che non sta attraversando un momento facile. Intanto Finn prova a spingere Steffy a raccontargli che cos’è che la sta facendo soffrire così tanto da acuire anche il dolore fisico. La Forrester si irrigidisce e gli risponde che non ha voglia di parlare con lui di questi aspetti della sua vita.

LEGGI ANCHE:

