Con le sue intriganti vicende Beautiful cattura quotidianamente l’attenzione di moltissimi fan, la soap opera americana va in onda da lunedì a sabato su Canale 5 alle 13.45 e lascia spesso i telespettatori senza parole. Questi sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di giovedì 12 dicembre 2024, colpi di scena e novità come al solito non mancheranno.

Brooke si è recata a casa di Thomas per fargli i complimenti, ha infatti apprezzato molto il modo in cui si è comportato con Hope in Italia. La Logan però è rimasta senza parole quando ha trovato la figlia e Forrester a letto insieme durante un momento di intimità perché non se lo aspettava affatto. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata di domani, giovedì 12 dicembre 2024, Brooke inviterà Hope a mettere fine alla relazione con Thomas perché è convinta che rovinerà l’equilibrio nella sua vita. Proverà anche a convincerla a lottare per salvare il suo matrimonio.

Beautiful, anticipazioni 12 dicembre 2024: Hope felice con Thomas, Taylor è preoccupata per il figlio

Brooke non sembra approvare affatto la relazione tra Hope e Thomas ed è per questo che la spingerà verso Spencer, la figlia però non la pensa come lei. Alla Logan dirà infatti che non si era mai sentita così viva e le ricorderà che è stato Liam a chiedere il divorzio. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che alla Forrester Taylor chiederà a Carter e Ridge se sanno dove si trova Thomas, i due dovevano cenare insieme.

Taylor scopre che il figlio potrebbe essere con Brooke dopo che lei è andata a trovarlo, a Ridge confesserà di essere preoccupata per Thomas. Il motivo? Ha paura che le Logan possano far crollare l’equilibrio che pian pian è riuscito a ritrovare, Forrester però non la pensa come lei. Stando alle anticipazioni di Beautiful Ridge continuerà a pensare che il bacio tra lui e Hope non sia stato così importante e non avrà nessuna conseguenza.

