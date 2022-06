Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 giugno: Eric respinge Quinn

Beautiful, anticipazioni puntata 23 giugno

Le anticipazioni di Beautiful di oggi, giovedì 23 giugno 2022, ci rivelano che Quinn con la scusa di convincere Carter a concedere una seconda possibilità a Zoe si sta avvicinando a lui. L’avvocato è un uomo molto attraente e difficilmente una donna resiste al suo fascino. La Fuller non si lascia travolgere dalla passione e spera di recuperare il suo rapporto con Eric. Dal canto suo il Forrester non dimostra alcun ripensamento. La moglie ha tradito la sua fiducia e non riesce a guardarla con la passione e l’amore di una volta. Quinn per colpa della sua gelosia ha minato il matrimonio di Brooke e Ridge ed Eric non è riuscito a perdonarla. La Logan gode di molta stima da parte del Forrester che è sempre pronto a difenderla, vedere Quinn farla soffrire, lo ha fatto allontanare dalla moglie. Le speranze della Fuller di tornare con il marito sono poche, ma non si dà per vinta e cerca di riconquistare l’uomo puntando sull’intimità, ma Eric la respinge.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful Liam desidera stare vicino a Beth e Douglas ma non lo può fare perché teme che Hope possa scoprire il suo segreto. Quando è andato alla Forrester e la guardia addetta alla sicurezza gli ha urlato di stare fermo e tenere le mani in alto, ha creduto di essere stato scoperto. Bill è preoccupato e rimprovera il figlio di esagerare ma Liam replica che l’unica soluzione è confessare la sua colpevolezza.

Zoe non vuole arrendersi e chiede a Carter di perdonarla. L’avvocato la rimprovera di non aver avuto fiducia nel loro rapporto. Zoe cerca di fargli capire che le sue insicurezze erano dettate dall’impossibilità di credere che un uomo meraviglioso come lui potesse volere una come lei. Quinn sta cercando di convincere Carter a concedere una seconda possibilità a Zoe, perché da quello che ha visto, entrambi hanno bisogno di complicità. Anche per Quinn la situazione sentimentale non è piacevole. Eric l’ha fatta ritornare a casa, ma ha difficoltà a perdonarla. Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 giugno: Liam perseguitato dal fantasma di Vinny Hope spera che l’ispettore Baker possa trovare al più presto chi ha investito Vinny e crede che si sia trattato di un incidente. Thomas la pensa diversamente, perché il pirata è fuggito lasciando l’amico morire a terra, mentre poteva chiamare i soccorsi. Bill tranquillizza il figlio dicendogli che Baker è andato alla Forrester per interrogare Thomas, ma Liam gli fa notare che il Forrester sa che lui odiava Vinny e potrebbe avere dei sospetti.

