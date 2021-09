Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 settembre: Bill prende le distanze da Quinn

Beautiful, anticipazioni puntata 28 settembre

Nella puntata di oggi, martedì 28 settembre, della soap opera “Beautiful” Katie dice a Eric che lei non si fida di Quinn e che pensa che non sia la persona giusta per lui, ricordandogli che bella coppia formasse con sua sorella Donna. Lo stilista, però, dice all’amica che Quinn non è la persona malvagia che tutti immaginano e ribadisce di essere felice con lei. Quinn ha chiamato non solo Shauna ma anche Bill che si precipita a casa Forrester non sapendo che ci sono anche Brooke e Ridge. Quando lo stilista vede l’editore va su tutte le furie e il tentativo di riconciliazione con l’ex compagna naufraga nuovamente. Bill Spencer, però, capisce di essere stato utilizzato nuovamente dalla Fuller per i suoi loschi piani e le intima di non coinvolgerlo mai più nei suoi tranelli.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Brooke spiega a Ridge che Eric l’ha invitata a casa sua per parlare delle sua situazione con il figlio. Poi parla a cuore aperto all’ex marito, dicendogli che è un errore ritrovarsi in questa situazione e che dovrebbero stare insieme, visto che hanno lottato tanto in passato. Poi si prende la responsabilità del bacio che ha dato a Bill, ammettendo di aver commesso un enorme sbaglio anche perché non ha significato nulla per lei. Tuttavia cerca di aprire gli occhi al compagno su Quinn e Shauna. La Logan è sicura che le due in qualche modo lo abbiano manipolato per costringerlo a sposare la Fulton. I due vengono interrotti dall’arrivo di Quinn che tenta il tutto per tutto per evitare che Ridge possa avere dei ripensamenti sulla sua storia con Shauna. Intanto alla Forrester, Katie spiega a Eric che un giorno riuscirà a perdonare Bill, visto che sono i genitori di Will e soprattutto che lei conosce molto bene lo Spencer, tuttavia non pensa che potrà mai fidarsi di nuovo di lui e ritornare insieme come coppia. Non è dello stesso parere per quanto riguarda Ridge e Brooke: per quanto possa essere ancora arrabbiata con la sorella, pensa ancora che il Forrester sia l’unico uomo che davvero ama e per questo motivo spera che i due riescano a risolvere i loro problemi di coppia.

