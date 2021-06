Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 giugno: Sally finge un peggioramento

Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 29 giugno

Nella puntata di oggi, martedì 29 giugno, della soap opera statunitense “Beautiful” Sally finge un progressivo peggioramento delle sue condizioni fisiche. La sua amica dottoressa la invita a mettere fine a questa messa in scena, anche se si apprende che i primi sintomi manifestati dalla Spectra erano reali, ma solo dovuti al forte stress. Flo si confida con Zoe: non teme la convivenza di Sally e Wyatt, certa dei sentimenti che il giovane Spencer prova per lei.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful”, dopo tutto ciò che si è verificato in casa Forrester, Ridge decide di ascoltare il consiglio di Quinn e raggiunge Shauna che è in procinto di tornare a Las Vegas. Quando Shuana vede Ridge davanti la sua porta, rimane basita perché non capisce che cosa sia successo alla festa. Il Forrester le spiega tutto ciò che si è verificato, ma nonostante tutto, Shauna continua a ribadire a Ridge di non dover lasciare Brooke perché in futuro sicuramente se ne pentirebbe. Ridge risponde di avere ancora con sé i documenti per il divorzio già firmati e di voler partire con lei per Las Vegas, se la Fulton decidesse di non restare. Anche Katie è molto amareggiata e sconvolta. Purtroppo le immagini del video le hanno fatto riaffiorare dei vecchi ricordi. Quin, consapevole della disapprovazione di Eric, ribadisce che il suo non è stato un attacco diretto a Brooke, ormai allontanata da tutta la famiglia e abbandonata da Ridge.

