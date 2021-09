Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 settembre: Ridge risposa Shauna?

Beautiful, anticipazioni puntata 29 settembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 29 settembre, della soap opera statunitense “Beautiful” Quinn propone a Ridge di celebrare delle nuove nozze con Shauna. Dopo un primo momento, Ridge accetta il suo consiglio. Bill si ritrova ancora una volta diviso tra Katie e Brooke. L’uomo capisce di essere solo attratto fisicamente da Brooke e che la donna della sua vita è solamente Katie. Steffy, infine, si mette in contatto con il dottor Finnegan e lo prega di prescriverle degli antidolorifici, ma il medico si rifiutati di darle nuove medicine.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Katie esprime a Eric i suoi dubbi su Quinn e le sue responsabilità nella separazione di Brooke e Ridge. Quinn, nel frattempo, incontra Shauna e le confessa che ha intenzione di mettere in atto un diabolico piano per allontanare per sempre Brooke da Ridge. Quest’ultimo confida al padre Eric che la Logan ha cercato ancora una volta di riconquistarlo, ma lui l’ha allontanata, in quanto non si fida più di lei, a causa di quello che è successo con Bill. L’editore, dall’altra parte, vive un periodo di confusione, tanto che dichiara a suo figlio Wyatt di amare sia Katie che Brooke. Le tre sorelle Logan si incontrano: Donna vorrebbe Katie e Donna mettessero da parte i loro problemi personali e si riconcigliassero una volta per tutte. Quinn vuole che Ridge e Shauna celebrino un altro matrimonio davanti a tutta la famiglia. Solo in questo modo, infatti, Brooke uscirà per sempre dalle loro vite.

