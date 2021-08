Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Carter si avvicina a Zoe

Beautiful, dove siamo rimasti?

Oggi, martedì 31 agosto, va in onda un nuovo episodio della soap opera statunitense “Beautiful”. Vediamo cosa è successo nell’ultima puntata prima di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi. Nella puntata di ieri, lunedì 30 agosto, Ridge chiede a Brooke di sposarlo perché pensa che il matrimonio con Shauna sia stato solo un errore. Brooke accetta molto volentieri ma teme che la Fulton possa rifiutarsi di firmare i documenti del divorzio. Il Forrester, però, reputa Shauna una persona molto corretta, che non si opporrà in alcun modo. Intanto Eric ha sentito Quinn parlare con Shauna: secondo lui, infatti, suo figlio e Brooke torneranno sempre insieme perché il loro amore è più forte di qualsiasi altra cosa. Ma Quinn ha in mente un piano che coinvolge Bill. Liam ha portato Kelly dal nonno Bill, ma riceve la telefonata di Steffy che ha bisogno di aiuto. Steffy gli racconta che il Dott. Finn le ha prescritto degli antidolorifici più potenti perché non riesce a sopportare il dolore al costato e Liam si stupisce molto perché era convinto che fosse in via di guarigione.

Nella puntata di oggi, martedì 31 agosto, della soap opera “Beautiful” Brooke cerca di rassicurare Ridge sul fatto che, anche se fra lei e Bill esiste un legame molto forte, comunque è il Forrester l’uomo che ama ed è con lui che desidera stare. Quinn va a trovare Bill e gli racconta del matrimonio che è stato celebrato fra Shauna e Ridge e del fatto che, se mai c’è stato un momento in cui è davvero stato possibile conquistare nuovamente il cuore di Brooke, è proprio questo. Bill alla fine ammette di provare ancora dei sentimenti nei confronti della donna ma non sa se è giusto infliggere questo nuovo dolore a Katie. Intanto Zoe entra nell’ufficio di Steffy convinta di trovare la ragazza ma si imbatte invece in Carter che si sta cambiando. Fra i due c’è un momento di grande imbarazzo perché è evidente l’attrazione che intercorre fra di loro. A quel punto l’avvocato decide di fare il primo passo perché ha aspettato anche troppo tempo per dichiararle il suo interesse.

