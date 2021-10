Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 ottobre: Steffy nasconde le pillole di Vinny

Beautiful, anticipazioni puntata 5 ottobre

Nella puntata di oggi, martedì 5 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Steffy sa che le pasticche che le ha mandato Vinny sono illegali ma decide di nasconderle sia a Thomas sia al dottor Finn. Intanto Liam si trova dal dottor Finn e tra i due la tensione aumenta. Durante la chiacchierata il medico dimostra di conoscere molto bene Steffy, anche per quanto riguarda la sua vita personale, e questo mette in allarme Liam che teme che il dottore possa non essere obiettivo, proprio per il suo interesse nei confronti della ragazza. Ma Finn difende la propria obiettività.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 4 ottobre: Liam incontra il dottor Finn

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Steffy riceve la visita di Thomas che le porta dei regali da parte di Vinny: una confezione del suo caffè preferito e un orsacchiotto per Kelly. L’amico di Thomas, infatti, ha da sempre un debole per la sorella. Quando Steffy apre il pacchetto scopre che sotto l’orsetto c’è una confezione di antidolorifici di contrabbando. Liam si presenta nello studio del dottor Finn: il giovane Spencer è molto preoccupato per Steffy e vuole sapere come sta. Negli uffici della Forrester Zoe e Carter si incontrano. La modella si scusa con l’avvocato dicendo che sono state giornate molto intense, caratterizzate da tantissimo lavoro per la nuova campagna pubblicitaria. Per smorzare la tensione e l’attrazione che c’è fra loro, la Buckingham inizia a parlare di Steffy dicendo che sono diversi giorni che non si presenta a lavoro.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 ottobre: Katie perdona Bill?Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 ottobre: le sorelle Logan alleate contro Quinn

© RIPRODUZIONE RISERVATA