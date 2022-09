Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 settembre: Liam è libero!

Beautiful, anticipazioni puntata 6 settembre

Le anticipazioni di Beautiful di oggi, martedì 6 settembre 2022, ci rivelano che grazie all’intervento tempestivo di Justin e al suo ripensamento, il telefono di Thomas con all’interno il video che mostra il suicidio di Vinny, finisce nelle mani del commissario Baker. Una volta visionate le immagini e letti i messaggi, prende la decisione di scarcerare Bill e il figlio perché estranei ai fatti. Eric, Brooke e Ridge non possono credere che Quinn abbia tradito di nuovo il Forrester senior e sono attoniti, soprattutto perché si è concessa a Carter, il migliore amico di Ridge e la persona fidata di Eric. Quello che è successo è molto diverso da quanto hanno pensato o credevano che fosse accaduto. Eric dopo aver incontrato Carter e manifestato tutto il suo disappunto, chiede all’avvocato di farsi carico del suo divorzio da Quinn. Per Carter è un situazione molto sconveniente. Cosa farà accetterà l’incarico affidatogli da Eric, oppure è davvero innamorato di Quinn da non tradire i suoi sentimenti?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Beautiful Baker comunica a Liam che sarà trasferito in un carcere di massima sicurezza. Lo Spencer dichiara la sua innocenza, non ha ucciso Vinny e porta avanti la sua versione, ossia che Vinny si è gettato contro la sua auto intenzionalmente. Il commissario fatica a crederci poiché c’è il movente. Justin dopo il dialogo acceso avuto con Ridge si rende conto che è stata una pazzia sequestrare Thomas. Corre ai sotterranei della Spencer per liberarlo e invitarlo ad andare alla polizia per far scagionare il figlio di Bill, ma trova la cella vuota, Hope è riuscita a tirarlo fuori prima che Justin potesse scoprire la sua presenza. Nel frattempo il Forrester e la Logan sono andati da Baker a raccontare tutta la verità sulla morte di Vinny. Il commissario li informa che Liam è stato trasferito in un carcere di massima sicurezza. Hope grida l’innocenza di suo marito poiché Vinny si è suicidato. Thomas gli racconta di aver ricevuto da Vinny alcuni messaggi e un video che riguarda la sera dell’incidente. Dalle immagini si vede bene che l’amico si è gettato sull’automobile di Spencer perché voleva far ricadere la colpa della sua morte su Liam per toglierlo di mezzo e permettere a lui di avere campo libero con Hope. Baker gli chiede di mostrargli il video, ma Thomas non ha il telefono che ancora è nelle mani di Justin e probabilmente avrà cancellato il contenuto. Senza prove certe, il commissario non annulla il trasferimento di Liam. Ridge riceve un messaggio dal figlio che lo avvisa che presto si farà sentire. Il Forrester tira un sospiro di sollievo ma è curioso di sapere cosa gli ha impedito di mettersi in contatto con la sua famiglia. Brooke racconta a Eric di aver scoperto il tradimento di Quinn sentendo la donna parlare con Parise. Il Forrester è molto amareggiato e la Logan gli chiede se ancora vuole tenere il ritratto della moglie appeso al muro, perché è intenzionato a offrirle un’altra possibilità. Intanto a Baker viene consegnata una busta anonima. Il commissario la apre e trova dentro il telefono di Thomas. Sicuramente è stato Justin a organizzare tutto per scagionare Liam e Bill. Quinn è stata invitata dal marito a lasciare villa Forrester e la maison di moda. Mentre la Fuller sta svuotando l’ufficio dai suoi affetti personali, incontra Carter. L’avvocato riceve una telefonata da parte di Eric, lo vuole vedere immediatamente. Quinn gli dice di non mettere a rischio quello che ha guadagnato finora per colpa sua, il Walton accetta il consiglio.

