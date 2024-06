Beautiful, anticipazioni puntata 8 giugno 2024/ Sheila ‘giura’ amore per Bill, ma Deacon non demorde…

Al classico appuntamento delle 13.45, in onda su Canale 5, torna oggi 8 giugno l’appuntamento con Beautiful per una nuova puntata ricca di colpi di scena ma soprattutto di scenari più che tesi. Le anticipazioni ci propongono al centro dell’attenzione ancora Taylor; la dottoressa è ormai priva di bugie pronte a farle da scudo e dovrà vedersela con la rabbia di Katie che, al di là di tutto, non vuole altro che venga fatta giustizia. Vediamo ora nello specifico l’evoluzione delle ultime vicende stando alle anticipazioni di Beautiful.

Gli altarini prima o poi vengono a galla; Taylor era riuscita a nascondere per anni di aver sparato Bill ma quando Katie finalmente scopre la verità sarà una vera e propria furia. La donna ricostruisce l’intero puzzle: la dottoressa era riuscita a trovare manforte nella famiglia Forrester che al fine di non compromettere la donna decise di insabbiare le tracce e prove che confermavano il coinvolgimento di Taylor. La rabbia di Katie non avrà confini e, stando alle anticipazioni di Beautiful per la puntata di oggi, 8 giugno, anche sua sorella Brooke non sarà risparmiata.

Katie non riuscirà a spiegarsi come Brooke, in qualità di sorella, non le abbia mai raccontato la verità sul giorno in cui Taylor quasi rischiò di uccidere Bill con un colpo d’arma da fuoco. La discussione andrà avanti a lungo con toni sempre più accesi e con la Logan che cercherà in tutti i modi di dare tra le migliori delle spiegazioni, tutte però prontamente rispedite al mittente.

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful – per la puntata di oggi, 8 giugno 2024 – Taylor inizierà a meditare in maniera seria e coinvolta sui suoi errori del passato. La dottoressa sentirà il forte bisogno di rimediare ma l’unica soluzione che potrebbe davvero calmare le acque sarebbe quella di consegnarsi alla giustizia. Nel frattempo, continua la controversa relazione tra Deacon e Sheila: il primo dubita del suo reale interesse per Bill, la seconda al contrario assicura un grande coinvolgimento. Altrettanto palese è però l’attrazione tra Sharpe e la donna: scatterà nuovamente la scintilla?

