Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 settembre: Brooke contro Quinn e Shauna!

Oggi, mercoledì 8 settembre, torna l’appuntamento con la soap opera statunitense “Beautiful”. Prima di scoprire le anticipazioni della puntata di oggi su Canale 5, vediamo dove siamo rimasti. Quinn rivela a Bill di aver visto Ridge portare Shauna in camera da letto, la donna è convinta che lo stilista abbia sentito le dichiarazioni di Brooke e Bill. Katie sente Bill e Quinn parlare della dichiarazione d’amore dell’editore a Brooke. La più giovane delle sorelle Logan entra in studio e affronta l’ex marito. Bill si giustifica di aver provato a farsi perdonare da Katie, ma senza successo. Katie stava iniziando a prendere in considerazione la possibilità di perdonargli il bacio con Brooke, ma è evidente che il problema è che Bill non vuole lei ma sua sorella. Brooke si precipita a casa di Eric, preoccupata per l’assenza di Ridge. Qui trova il compagno in camera da letto insieme a Shauna: la Logan non capisce cosa sia successo, visto che poche ore prime si erano giurati amore eterno e il Forrester voleva far firmare le carte per l’annullamento alla Fulton. Ridge rivela a Brooke di averla sentita ricambiare l’amore di Bill.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Ridge non crede a Brooke, è la fine?

Beautiful: le anticipazioni di oggi 8 settembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 8 settembre, della soap opera “Beautiful” Brooke non è riuscita a convincere Ridge dei suoi sentimenti: Bill avrà sempre un posto nel suo cuore, ma è Ridge l’uomo della sua vita. Lo stilista, infatti, non riesce a togliersi dalla testa i sentimenti della moglie per il suo eterno rivale. Quinn torna a casa e trova Shauna che lei dice che Brooke e Ridge stanno parlando insieme. La Logan prima di lasciare casa Forrester affronta Quinn e Shauna: Brooke è certa che le cose tra lei e Ridge si risolveranno e la Fulton tornerà da dove è venuta!

