Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 13 luglio: Flo scopre la verità su Sally

Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 13 luglio

Nella puntata di oggi, martedì 13 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Sally incolpa Flo di volerla allontanare da Wyatt solo per gelosia, nonostante le restino poche settimane di vita. Ma Wyatt difende la fidanzata dicendo di sentirsi inadeguato nell’affrontare un ulteriore peggioramento della sua malattia. Intanto Flo decide di andare a trovare un’altra vola la dottoressa Escobar. Nella stanza non c’è nessuno e il computer è acceso e consente l’accesso a tutte le schede e cartelle cliniche dei pazienti. Flo non perde tempo e legge la cartella clinica di Sally, scoprendo la verità sulle sue condizioni di salute.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 12 luglio: Flo affronta ancora Penny

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Bill decide di affrontare Quinn, l’unica responsabile per la fine del suo rapporto con Katie. Spencer sa che Quinn ha voluto farla pagare a Brooke, ma ha anche coinvolto Katie, facendola soffrire molto. Quinn, però, non sembra assolutamente pentita e cerca di migliorare i rapporti con la più piccola delle Logan. Flo inizia a dubitare sulla reale gravità delle condizioni di salute di Sally. I suoi dubbi sono sorti principalmente durante l’incontro con la dottoressa Escobar, perché nessuno dei medici sa quale sia il male che sta logorando Sally. A peggiorare il tutto, è stato il tentativo della Spectra di baciare Wyatt. Flo, colpita da quanto accaduto, chiede a Wyatt di invitare Sally a trovare un’altro alloggio dove possa essere curata quando le sue condizioni peggioreranno ulteriormente.

