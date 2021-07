Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 19 luglio: Sally e Penny nascondono Flo…

Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 19 luglio

Nella puntata di oggi, lunedì 19 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Sally e Penny cercano di spostare Flo, priva di conoscenza dopo il colpo alla testa, prima che Wyatt torni a casa. Goffamente, quindi, cercano di nasconderla prima di essere scoperte. Katie è ancora molto scossa per tutto quello che è successo fra Brooke e Bill e pensa a come sarà il suo futuro. La donna riflette sul fatto che forse, con il tempo, riuscirà e perdonare sua sorella ma non potrà fare lo stesso con Bill visto che conosce l’indole del suo ex compagno ed è sicura di non potersi più fidare di lui. Ma in questo momento si sente ancora troppo fragile e per questo motivo non se la sente di parlare con nessuno dei due.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 16 luglio: Flo colpita alla testa da Penny

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Wyatt si sente in colpa per aver chiesto a Sally di lasciare casa sua. Suo padre Bill, però, cerca di consolarlo e fargli capire che ha fatto la cosa giusta. Spencer Senior invita il figlio a non avere assolutamente sensi di colpa nei confronti della ragazza, anche perché è sicuro che non l’abbandonerà e continuerà a prendersi cura di lei anche a distanza. Flo ha invitato Sally a smetterla con queste patetiche scuse sui motivi che l’hanno spinta a mentire per poter impietosire Wyatt: secondo la Fulton, se veramente amasse il ragazzo come dice, non lo avrebbe costretto a vivere una situazione così triste e difficile. La Spectra, però, cerca di portare acqua al suo mulino, raccontandole di tutte le situazioni difficili che ha vissuto nella vita, di tutte le battaglie che ha perso e di come non volesse dover rinunciare anche all’uomo della sua vita. Quando Flo minaccia di chiamare Wyatt per dirgli tutta la verità, la Spectra la implora di mantenere il segreto in cambio della sua scomparsa di scena: racconteranno che è andata in una clinica specializzata per farsi curare e poi quando ritornerà a Los Angeles non sarà più un ostacolo per la loro storia. La Fulton, però, si rifiuta di essere sua complice. A casa di Wyatt arriva anche la Dott.ssa Escobar che capisce di essere stata scoperta e colpisce alla testa la Flo…

