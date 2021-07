Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 2 luglio: Sally non rinuncia al suo piano

Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 2 luglio

Nella puntata di oggi, venerdì 2 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Flo inizia a nutrire dei forti sospetti sulla situazione di Sally e sul reale rapporto che la lega alla Dott.ssa Escobar. Alla Fulton, infatti, non è sfuggito il nervosismo con il quale il medico ha reagito quando ha chiesto informazioni sulla malattia di Sally. Waytt, intanto, dice a Sally che non l’abbandonerà mai e che è pronto ad essere al suo fianco per lottare contro la malattia ma ribadisce che comunque il sentimento che prova nei confronti di Flo è molto forte e sogna un futuro con lei e una famiglia insieme. La risposta ovviamente non piace a Sally che decide di non arrendersi e di portare avanti il suo piano per riconquistarlo.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Flo decide di andare a trovare la Dottoressa Escobar, il medico che ha in cura Sally. Il suo obiettivo è quello di capire se esiste una cura alternativa che possa aiutarla a curare il male che la affligge e spingere il medico a convincere la sua paziente a non lasciarsi andare. Penny entra nel panico quando Flo la incalza per sapere esattamente quale sia la patologia che affligge Sally, visto che nessuno lo ha mai detto chiaramente. Zoe in ufficio si confronta con Steffy sul fatto che non è così opportuno che Wyatt trascorra tanto tempo con la Spectra visto che si sono lasciati e lui è tornato con il suo primo amore. Poi propone a Steffy di organizzare il lancio della nuova collezione di Sally, ma la Forrester le dice che è inutile impegnarsi perché, visto che le condizioni della giovane stanno velocemente peggiorando, potrebbe mollare il lavoro da un momento all’altro. Sally aspetta il ritorno di Wyatt a casa con candele accese e vino rosso. Il giovane si mostra molto sorpreso, ricordandole che lui e Flo non si sono lasciati, ma la Spectra risponde che non sa ancora quante sere le resteranno da trascorrere con lui e desiderava organizzare qualcosa di indimenticabile. A quel punto Wyatt prova a convincerla a intraprendere un nuovo percorso terapeutico per riuscire a sopravvivere alla sua malattia ma Sally gli risponde che non ha nulla per cui valga la pena lottare. Poi gli chiede di tornare insieme perché in questo modo, avendo accanto l’uomo che ha sempre amato, avrebbe qualcosa per cui attaccarsi alla vita.

