Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 22 luglio: Sally vuole un figlio da Wyatt

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 22 luglio

Nella puntata di oggi, giovedì 22 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Liam e Steffy parlano del loro rapporto: la giovane Forrester ha ormai accettato il matrimonio tra Liam e Hope, anche se ciò significa non poter più vivere con il padre di sua figlia. Bill parla con Wyatt dopo l’incontro on Katie. Intanto Sally rivela a Penny e Flo il suo piano di sedurre Wyatt per restare incinta: solo dopo quell’ultima notte libererà la Fulton. Flo riuscirà a liberarsi per avvertire il suo fidanzato?

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 21 luglio: Wyatt troverà Flo?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Bill è alla Forrester per parlare e chiedere scusa a Katie, ma la Logan non sa se dare un’altra possibilità al marito. Intanto mentre la Escobar e la Spectra decidono cosa fare con Flo, Sally riceve un messaggio da Wyatt in cui l’avvisa del suo rientro a casa. In preda al panico Sally, decide di spostare Flo così da non farla trovare a Wyatt, anche se la Escobar vorrebbe portare la giovane in ospedale. Mentre Flo viene portata via, la porta di casa si apre, ma Wyatt trova solo la cosa sottosopra. Sally e la dottoressa Escobar hanno portato la Fulton nell’appartamento della giovane Spectra, legandola ad un termosifone. Penny non vuole andare avanti con il piano della stilista ma, Sally è decisa ad andare avanti per riconquistare Wyatt. Flo riprende i sensi e a ricordare tutto ciò che le è accaduto, ma Sally non ha nessuna intenzione di liberarla. Steffy riceve la visita del suo ex, Liam, preoccupato perché la madre di sua figlia Kelly non si sia presentata a lavoro.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 20 luglio: Bill chiede perdono a KatieBeautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 19 luglio: Sally e Penny nascondono Flo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA