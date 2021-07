Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 23 luglio: Steffy incontra il dottor Finnegan

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 23 luglio

Nella puntata di oggi, venerdì 23 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Flo non riesce a liberarsi ma riesce a far cadere Sally a terra, che per qualche minuto perde conoscenza. Durante lo svenimento, la Fulton coglie l’occasione per scriverle qualcosa sulla pelle, in modo che la Spectra non se ne renda conto. Steffy è turbata da tutti i cambiamenti nella sua vita e decide di concedersi un pomeriggio per se stessa, facendo un giro con la sua amata moto. In strada, però, ha uno scontro con un’auto guidata da Bill Spencer e viene quindi portata in ospedale dove viene assistita dal dott. John Finnegan, che prende molto a cuore la sua situazione. Bill, invece, dopo aver causato l’incidente per una distrazione al volante, si precipita in ospedale visto che è estremamente preoccupato per le condizioni di salute di Steffy. Non appena viene a sapere dal padre quello che è accaduto, anche Liam si precipita perché vuole tenere fede alla promessa che ha fatto alla Forrester, di restare sempre accanto a lei e a Kelly.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 22 luglio: Sally vuole un figlio da Wyatt

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” dopo aver rapito Flo e averla portata nel suo vecchio appartamento, Sally ordina a Penny di legarla con una catena al termosifone. L’obiettivo della Spectra è molto chiaro: vuole tenere la ragazza segregata per evitare che possa raccontare a Wyatt che la sua malattia è solo una finzione per suscitare la sua compassione e riconquistarlo. A Sally basta che Wyatt resti all’oscuro di tutto fino a quando non accetterà di fare l’amore con lei per l’ultima volta prima della sua morte: la Spectra intende restare incinta per tenere per sempre legato a sé il ragazzo. Intanto Wyatt è a casa e pensa che il trambusto che ha trovato sia dovuto ad una caduta di Sally che poi, evidentemente, è corsa in ospedale così ne approfitta per provare a chiamare Flo che però non risponde al cellulare. Mentre sta rimettendo a posto il soggiorno, arriva suo padre Bill che è sconvolto per una conversazione avuta con Katie che gli ha fatto chiaramente capire di non essere disposta a perdonarlo. Lo Spencer senior vorrebbe trovare il mondo per far capire alla compagna che il bacio che c’è stato con Brooke non ha davvero significato nulla ma il figlio gli consiglia di avere pazienza e lasciare a Katie tutto il tempo che le occorre. Liam è andato a trovare Steffy e Kelly ma ha trovato la sua ex compagna un po’ scostante nei suoi confronti. Così le dice che, anche se ora è sposato con Hope e ha una nuova famiglia con Beth, lui amerà sempre sia Kelly che la sua mamma. Ma la Forrester lo invita a guardare in faccia la realtà: ora che ha una nuova famiglia, purtroppo sarà sempre meno il tempo a disposizione da dedicare a loro due.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 21 luglio: Wyatt troverà Flo?Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 20 luglio: Bill chiede perdono a Katie

© RIPRODUZIONE RISERVATA