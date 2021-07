Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 27 luglio: Brooke difende Bill, Ridge…

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 27 luglio

Nella puntata di oggi, martedì 27 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Bill non ha il coraggio di rivelare a Ridge di essere coinvolto nell’incidente di Steffy, ma il detective Sanchez arriva in ospedale per raccogliere la testimonianza dell’editore. Forrester non riesce a trattenere la sua rabbia quando apprende che c’era il suo rivale alla guida dell’auto che ha investito Steffy. Brooke, però, difende Bill. Intanto Flo spiega a Wyatt quanto successo con Sally e della sua finta malattia. La Spectra decide di affrontare il ragazzo di persona per cercare di fargli capire le sue motivazioni.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Sally è decisa a passare un’ultima notte con Wyatt, sperando di restare incinta: in questo modo il ragazzo non la abbandonerà mai, nemmeno scoperta la verità. La Spectra non sa che Flo è riuscita a scrivere un messaggio di aiuto sul suo intimo, mentre aveva perso conoscenza. Così quando Sally inizia a spogliarsi davanti a lui, Wyatt scopre il messaggio di Flo e corre da lei. Mentre Flo inizia a raccontare al fidanzato il piano di Sally, la stilista perde i sensi e viene portata in ospedale. Intanto per le strade di Los Angeles, Steffy in sella alla sua moto rimane vittima di un incidente gravissimo. La Forrester viene travolta da una macchina: alla guida c’è Bill Spencer. Steffy è in coma e al suo capezzale arriva il padre Ridge, raggiunto subito da Brooke.

