Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 29 luglio: Steffy e il dott. Finn

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 29 luglio

Nella puntata di oggi, giovedì 29 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Steffy è fuori pericolo ma il Dott. Flinn ha riscontrato diverse costole rotte che dovranno guarire da sole con il tempo. Le propone, quindi, di assumere degli antidolorifici per sopportare il dolore ma la Forrester preferirebbe non essere imbottita di farmaci. Sally spiega a Wyatt i motivi per i quali ha tentato in tutti i modi di trascorrere più tempo insieme a lui, nella speranza che potesse ricordarsi di quello che di bello c’era fra loro. Quando però attribuisce la causa della loro rottura a Flo, Wyatt risponde che se ha smesso di amarla non è stata colpa della Fulton. A queste parole Sally ha un mancamento e sviene: questa volta Wyatt e Flo si rendono conto che non si tratta dell’ennesimo inganno ma di un reale malore. Liam viene a sapere che Steffy ha avuto un incidente e così si precipita in ospedale per sapere quali sono le sue condizioni di salute.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Bill sta per raccontare a Ridge e Brooke la verità sull’incidente di Steffy quando arriva il tenente Mendez che è venuto per interrogarlo: è stato lui a contattare immediatamente il 911 per i soccorsi, quindi ora tutti si chiedono se lui abbia visto la dinamica di quello che è accaduto. A quel punto Bill è costretto a dire come si sono svolte le cose: Steffy è sbucata all’improvviso da una stradina laterale e non ha potuto evitare l’impatto. Ridge, sentendo queste parole, pensa che lo Spencer lo abbia fatto di proposito, per colpirlo nuovamente, ma l’uomo tenta di giustificarsi, anche con l’aiuto di Brooke che sottolinea come non farebbe mai del male alla ragazza. Quando Bill chiede di vedere la ragazza, Ridge si oppone e poi entra da solo nella sua camera: mentre parla dolcemente alla figlia, la ragazza si risveglia. Intanto Flo riesce finalmente a raccontare a Waytt tutto quello che è successo con Sally e come la stilista abbia tentato di rapirla per impedirle di dire la verità al fidanzato. Mentre i due stanno per lasciare la casa della Spectra, Sally fa il suo ingresso accompagnata da Penny: vuole raccontare all’ex compagno la sua versione della storia, nella speranza che possa perdonarla.

