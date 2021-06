Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 30 giugno: Flo preoccupata per Sally

Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 30 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 30 giugno, della soap opera statunitense “Beautiful” Flo decide di parlare con la dottoressa Penny Escobar per convincere Sally a cercare nuovi trattamenti sperimentali, convinta che la sua rivale in amore stia per morire a causa di una terribile malattia. L’atteggiamento della ragazza rende ancora più nervosa la dottoressa che non vuole più continuare questa finzione. Ma Sally mostra a Penny tutto il suo rancore per Flo, convinta che sia la ragazza la responsabile della sua rottura con Wyatt.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 giugno: Sally finge un peggioramento

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Ridge ha lasciato Brooke e raggiunto Shauna. Quinn è felice di aver smascherato la Logan, ribadendo che tutto quello che è successo è solo il risultato degli innumerevoli tradimenti suoi e di Bill. Brooke ha tutta la famiglia contro. Eric invece addossa la colpa a Quinn, difesa da Ridge e Katie. Dopo aver confessato la sua malattia a Wyatt, Sally rimane da sola con la dottoressa Escobar. La Spectra parlando con la sua amica, confessa di non aver ancora rivelato nulla a Wyatt della sua finta malattia. Improvvisamente arriva Flo che senti alcuni stralci della conversazione tra la due donne.

