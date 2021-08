Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 5 agosto: Ridge pensa a Shauna

Beautiful, anticipazioni puntata oggi 5 agosto

Nella puntata di oggi, giovedì 5 agosto, della soap opera statunitense “Beautiful” Katie si augura che Sally possa stare per sempre lontana da tutti loro, in particolare da Wyatt e Flo. Anche Brooke spera che gli ultimi giorni trascorsi con Ridge, durante i quali lo ha aiutato a superare la paura per l’incidente di Steffy, possano portare a un loro ritorno insieme. Ridge, invece, pensa agli ultimi giorni che ha trascorso a Las Vegas in compagnia di Shauna e di come la donna gli abbia detto addio per non intralciare il suo matrimonio. Steffy ha modo di parlare con Thomas il quale le racconta di aver trascorso le ultime settimane viaggiando incessantemente sulla Costa, senza però mai allontanarsi troppo dal figlio Douglas.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 4 agosto: il ritorno di Thomas

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Steffy è pronta per essere dimessa e suo padre va in ospedale per portarla a casa: ad attenderla ci sono Liam e Hope che con Kelly e Beth hanno organizzato una festa di benvenuto. Il Dott. Finn passa a salutarla prima di dimetterla e le raccomanda di seguire in modo scrupoloso la cura che le è stata prescritta e, all’occorrenza, di prendere gli antidolorifici. Ridge promette di assicurarsi che la figlia segua alla lettera la cura, poi i due finalmente lasciano l’ospedale. A casa Steffy viene accolta da Liam e Hope, ma per la Forrester solo la figlia sarà la cura migliore per ritornare immediatamente in forze. Wyatt e Flo sono sorpresi dall’arrivo di Katie che sembra essere molto preoccupata per Sally e quindi sono costretti a raccontarle cosa è successo fino al rapimento di Flo e del piano della Spectra di restare incinta di Wyatt. Katie è senza parole e si sente anche molto confusa e amareggiata, per essere stata usata dalla stilista.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 3 agosto: Steffy torna a casaBeautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 2 agosto: Sally chiede scusa a Katie

© RIPRODUZIONE RISERVATA